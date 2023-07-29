"Юнайтед" согласовал покупку Хейлунда
"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Аталантой" насчет приобретения нападающего Расмуса Хейлунда.
Напомним, "Аталанта" отклонила стартовое предложение "Юнайтед" по Хейлунду в размере 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.
Несмотря на это, два клубы продолжили переговоры и сейчас пришли к компромиссу. Как сообщает The Athletic, "Аталанта" отпускает Расмуса в "Юнайтед" за 75 млн. евро (64.4 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.
Таким образом, общая стоимость 20-летнего датчанина может составить 73 млн. фунтов, и это будет самая крупная покупка "Юнайтед" в это трансферное окно.
Стоит отметить, что "Аталанта" еще пошла на уступки, потому что изначально итальянский клуб оценил Хейлунда в 90 млн. евро (77.3 млн. фунтов).
Сам Хейлунд уже дал согласие на переход в "Юнайтед" и теперь должен заключить пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.
Добавим, Хейлунд сыграл 32 матча в минувшем сезоне Серии А, но только на 20 из них Расмус выходил в стартовом составе.
29.07.2023 22:00
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Я конечно помню как щёлси с Лукакой наебали, но это уже беспредел какой-то
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Хотели Холанда, получили Хуйлунда.
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Пизже холанда
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Пи3дец, экипажу этого танка - героя России и топовый минет от хохлушек
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Какого xyя cменили главную алло
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Хохлы благодарят михайло, ведь ветка по их обосцыванию завершилась))
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Более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси переместились в сторону Сувалкского коридора, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Ещё недавно поляки пытались вскудахнуть что-то о том, мол да кто такие эти вагенеровцы, мы их не боимся и в случае чего всех очень быстро разобьём. У нас ведь танковые бригады у границы и американцы
А тут целый премьер-министр удосужился заявление сделать из-за 100 направленных к границе бойцов :)
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Фаб написал, что итоговая сумма 75 млн. евро ВКЛЮЧАЕТ в себя возможные бонусы.
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Отличный трансфер. Очень интересно на него будет посмотреть в следующем сезоне. Их противостояние с Холоандом будет легендарным. Два лучших форварда современности в двух лучших клубах Манчестера.
Осталось только Фреда с Магуайером куда нибудь сплавить. С ними у МЮ никаких шансов нет ни на что
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Ебанулись, уже бы добавили 30 и забрали Кейна или осимхена + марсика любому загнали.
Хз, что он даст...уверен, что даже 20 не забьет.
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развели мешок?
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