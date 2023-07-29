"Юнайтед" согласовал покупку Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Аталантой" насчет приобретения нападающего Расмуса Хейлунда.

Напомним, "Аталанта" отклонила стартовое предложение "Юнайтед" по Хейлунду в размере 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.



Несмотря на это, два клубы продолжили переговоры и сейчас пришли к компромиссу. Как сообщает The Athletic, "Аталанта" отпускает Расмуса в "Юнайтед" за 75 млн. евро (64.4 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.



Таким образом, общая стоимость 20-летнего датчанина может составить 73 млн. фунтов, и это будет самая крупная покупка "Юнайтед" в это трансферное окно.



Стоит отметить, что "Аталанта" еще пошла на уступки, потому что изначально итальянский клуб оценил Хейлунда в 90 млн. евро (77.3 млн. фунтов).



Сам Хейлунд уже дал согласие на переход в "Юнайтед" и теперь должен заключить пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Добавим, Хейлунд сыграл 32 матча в минувшем сезоне Серии А, но только на 20 из них Расмус выходил в стартовом составе.