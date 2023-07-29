"Юнайтед" согласовал покупку Хейлунда

Расмус Хейлунд "Манчестер Юнайтед" достиг договоренности с "Аталантой" насчет приобретения нападающего Расмуса Хейлунда.

Напомним, "Аталанта" отклонила стартовое предложение "Юнайтед" по Хейлунду в размере 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.

Несмотря на это, два клубы продолжили переговоры и сейчас пришли к компромиссу. Как сообщает The Athletic, "Аталанта" отпускает Расмуса в "Юнайтед" за 75 млн. евро (64.4 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.

Таким образом, общая стоимость 20-летнего датчанина может составить 73 млн. фунтов, и это будет самая крупная покупка "Юнайтед" в это трансферное окно.

Стоит отметить, что "Аталанта" еще пошла на уступки, потому что изначально итальянский клуб оценил Хейлунда в 90 млн. евро (77.3 млн. фунтов).

Сам Хейлунд уже дал согласие на переход в "Юнайтед" и теперь должен заключить пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.

Добавим, Хейлунд сыграл 32 матча в минувшем сезоне Серии А, но только на 20 из них Расмус выходил в стартовом составе.


Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. butch 29.07.2023 23:08 # butch
    Я конечно помню как щёлси с Лукакой наебали, но это уже беспредел какой-то

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  2. van-dijk 29.07.2023 22:46 # van-dijk
    Хотели Холанда, получили Хуйлунда.

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  3. heyoung 29.07.2023 22:40 # heyoung
    Пизже холанда

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  4. mufc1994 29.07.2023 22:27 # mufc1994
    Пи3дец, экипажу этого танка - героя России и топовый минет от хохлушек

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  5. mufc1994 29.07.2023 22:18 # mufc1994
    Какого xyя cменили главную алло

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  6. slash-cfc 29.07.2023 22:17 # slash-cfc
    Хохлы благодарят михайло, ведь ветка по их обосцыванию завершилась))

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  7. fiezzo 29.07.2023 22:15 # fiezzo
    Более сотни бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси переместились в сторону Сувалкского коридора, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.


    Ещё недавно поляки пытались вскудахнуть что-то о том, мол да кто такие эти вагенеровцы, мы их не боимся и в случае чего всех очень быстро разобьём. У нас ведь танковые бригады у границы и американцы

    А тут целый премьер-министр удосужился заявление сделать из-за 100 направленных к границе бойцов :)

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  8. sandro-1994 29.07.2023 22:09 # sandro-1994
    Фаб написал, что итоговая сумма 75 млн. евро ВКЛЮЧАЕТ в себя возможные бонусы.

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  9. burnley 29.07.2023 22:06 # burnley
    Отличный трансфер. Очень интересно на него будет посмотреть в следующем сезоне. Их противостояние с Холоандом будет легендарным. Два лучших форварда современности в двух лучших клубах Манчестера.

    Осталось только Фреда с Магуайером куда нибудь сплавить. С ними у МЮ никаких шансов нет ни на что

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  10. keane16 29.07.2023 22:04 # keane16
    Ебанулись, уже бы добавили 30 и забрали Кейна или осимхена + марсика любому загнали.
    Хз, что он даст...уверен, что даже 20 не забьет.

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  11. scholes18 29.07.2023 22:01 # scholes18
    развели мешок?

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