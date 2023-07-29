"Арсенал" не продал Балогана в "Интер"

"Арсенал" отказался продать нападающего Фоларина Балогана в "Интер" за 30 миллионов фунтов.

Уже потратив около 200 млн. фунтов на укрепление состава этим летом, теперь "Арсенал" сосредоточен на избавлении от игроков, которых не входят в планы главного тренера "канониров" Микеля Артета.



Балоган является одним из игроков, насчет которых "Арсенал" готов выслушать предложения, и к Фоларину существует довольно высокий интерес после успешного сезона аренды в "Реймсе".



"Интер" переключился на Балогана после неудачных попыток вернуть Ромелу Лукаку из "Челси", однако стартовое предложение клуба с "Сан-Сиро" по Фоларину составило только 25 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Как сообщает Sport Mediaset, "Арсенал" без промедления ответил отказом, попросив увеличить сумму. "Канониры" оценивают 22-летнего игрока сборной США гораздо дороже — в 50 млн. фунтов.