Клопп подтвердил, что ищет полузащитника

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил свое намерение приобрести еще полузащитника.

На текущей неделе "Ливерпуль" проводил своего капитана Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак", а Фабиньо, как ожидается, завершит свой переход в "Аль-Иттихад" в понедельник.



Эти расставания подталкивают "Ливерпуль" к дальнейшему укреплению полузащиты после Доминика Собослаи и Алексиса Макаллистера, купленных ранее этим летом. И Клопп совершенно не боится столь масштабных изменений.



"Несомненно, нам важно укрепить полузащиту. Ясное дело, мы должны что-нибудь предпринять".



"Мы работаем над решениями. Сперва люди хотят изменений, а затем каждый переживает из-за изменений. Но мы по-настоящему оптимистичны насчет их. А также в восторге", — цитирует Клоппа Evening Standard.