Кайседо попросит "Брайтон" понизить свою цену
Полузащитник "Брайтон" Мойсес Кайседо попросит свой клуб понизить установленную за него цену.
На текущей неделе "Челси" улучшил свое предложение о покупке Кайседо до 80 миллионов фунтов, однако "Брайтон" немедленно ответил отказом.
"Брайтон" установил за Кайседо цену в 100 млн. фунтов, рассматривая трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" как ориентир. Также "чайки" учитывают, что у Мойсеса остается четыре года по контракту.
В данный момент "Челси" колеблется между тем, чтобы сделать еще одно предложение по Кайседо, или переключиться на альтернативные цели, однако сам Мойсес не хочет упускать такую возможность и по-прежнему надеется перейти к "синим".
Как сообщает The Times, Кайседо и его представители планируют провести встречу с боссами "Брайтона". 21-летний эквордорец попросит "чаек" не блокировать трансфер его мечты.
29.07.2023 19:00
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