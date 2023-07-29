Кайседо попросит "Брайтон" понизить свою цену

Полузащитник "Брайтон" Мойсес Кайседо попросит свой клуб понизить установленную за него цену.

На текущей неделе "Челси" улучшил свое предложение о покупке Кайседо до 80 миллионов фунтов, однако "Брайтон" немедленно ответил отказом.



"Брайтон" установил за Кайседо цену в 100 млн. фунтов, рассматривая трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" как ориентир. Также "чайки" учитывают, что у Мойсеса остается четыре года по контракту.



В данный момент "Челси" колеблется между тем, чтобы сделать еще одно предложение по Кайседо, или переключиться на альтернативные цели, однако сам Мойсес не хочет упускать такую возможность и по-прежнему надеется перейти к "синим".



Как сообщает The Times, Кайседо и его представители планируют провести встречу с боссами "Брайтона". 21-летний эквордорец попросит "чаек" не блокировать трансфер его мечты.