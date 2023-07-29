Кайседо попросит "Брайтон" понизить свою цену

Мойсес Кайседо Полузащитник "Брайтон" Мойсес Кайседо попросит свой клуб понизить установленную за него цену.

На текущей неделе "Челси" улучшил свое предложение о покупке Кайседо до 80 миллионов фунтов, однако "Брайтон" немедленно ответил отказом.

"Брайтон" установил за Кайседо цену в 100 млн. фунтов, рассматривая трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" как ориентир. Также "чайки" учитывают, что у Мойсеса остается четыре года по контракту.

В данный момент "Челси" колеблется между тем, чтобы сделать еще одно предложение по Кайседо, или переключиться на альтернативные цели, однако сам Мойсес не хочет упускать такую возможность и по-прежнему надеется перейти к "синим".

Как сообщает The Times, Кайседо и его представители планируют провести встречу с боссами "Брайтона". 21-летний эквордорец попросит "чаек" не блокировать трансфер его мечты.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2023 19:00

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  1. blueswin 29.07.2023 20:02 # blueswin
    Челси не будет платить 100 млн. Брайтону надо расслабить булки

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