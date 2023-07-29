"Челси" отказал "Ювентусу" в аренде Лукаку

"Челси" отклонил предложение "Ювентуса" по аренде нападающего Ромелу Лукаку.

Лукаку не входит в планы главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино и к новому сезону готовится отдельно от первой команды "синих".



Ранее этим летом стало известно, что переговоры о покупке Лукаку свернул "Интер", где Ромелу провел минувший сезон на правах аренды.



Этой ситуацией решил воспользоваться "Ювентус", который, как сообщает итальянская газета Tuttosport, сделал "Челси" предложение по аренде 30-летнего бельгийца на сезон 2023/24 с опцией выкупа.



"Челси" ответил на это предложение отказом и лишь заинтересован в продаже Лукаку, продолжая просить за 30-летнего бельгийца 40 миллионов евро (34.4 млн. фунтов).



Теперь "Ювентус" и Лукаку готовы занять выжидательную позицию, полагая, что "Челси" станет сговорчивее ближе к закрытию трансферного окна. Уезжать в Саудовскую Аравию Ромелу по-прежнему не собирается.