"Челси" согласовал покупку Угочукву
"Челси" согласовал покупку полузащитника "Ренна" Лесли Угочукву.
По информации The Athletic, "Челси" достиг договоренности с "Ренном" о стоимости Угочукву в размере около 27.5 млн. евро (23.5 млн. фунтов).
Сам Лесли уже согласовал с "Челси" условия личного контракта и в ближайшие 24 часа должен пройти медобследование.
В данный момент неясно, собирается ли "Челси" оставить Угочукву в первой команде, либо 19-летний француз нигерийского происхождения будет отправлен в аренду на сезон 2023/24.
Одним из возможных вариантов является аренда Угочукву в "Страсбур", который с недавних пор состоит в родственных отношениях с "Челси".
Несмотря на юный возраст, Угочукву отличается внушительными физическими данными. В минувшем сезоне Лесли сыграл 35 матчей за "Ренн" во всех соревнованиях.
29.07.2023 17:00
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Угольный чукча.
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Пора уже тренером негра назначить.
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ооо еще один нн негр
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Нам нужно больше негров!!!!
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Чуквуэмека, мадуэке теперь эта ещё xyйня.
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Какая-то очередная дорогая и неизвестная Угочуква.
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