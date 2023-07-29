"Челси" согласовал покупку Угочукву

Лесли Угочукву "Челси" согласовал покупку полузащитника "Ренна" Лесли Угочукву.

По информации The Athletic, "Челси" достиг договоренности с "Ренном" о стоимости Угочукву в размере около 27.5 млн. евро (23.5 млн. фунтов).

Сам Лесли уже согласовал с "Челси" условия личного контракта и в ближайшие 24 часа должен пройти медобследование.

В данный момент неясно, собирается ли "Челси" оставить Угочукву в первой команде, либо 19-летний француз нигерийского происхождения будет отправлен в аренду на сезон 2023/24.

Одним из возможных вариантов является аренда Угочукву в "Страсбур", который с недавних пор состоит в родственных отношениях с "Челси".

Несмотря на юный возраст, Угочукву отличается внушительными физическими данными. В минувшем сезоне Лесли сыграл 35 матчей за "Ренн" во всех соревнованиях.


Метки Ренн, Угочукву, Челси

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 819

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Последние комментарии:




  1. superglor 29.07.2023 18:02 # superglor
    Угольный чукча.

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  2. brown-ale 29.07.2023 17:59 # brown-ale
    Пора уже тренером негра назначить.

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  3. bangladesh 29.07.2023 17:51 # bangladesh
    ооо еще один нн негр

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  4. goey 29.07.2023 17:50 # goey
    Нам нужно больше негров!!!!

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  5. fc-zenit 29.07.2023 17:27 # fc-zenit
    Чуквуэмека, мадуэке теперь эта ещё xyйня.

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  6. ensiferum 29.07.2023 17:15 # ensiferum
    Какая-то очередная дорогая и неизвестная Угочуква.

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