"Челси" согласовал покупку Угочукву

"Челси" согласовал покупку полузащитника "Ренна" Лесли Угочукву.

По информации The Athletic, "Челси" достиг договоренности с "Ренном" о стоимости Угочукву в размере около 27.5 млн. евро (23.5 млн. фунтов).



Сам Лесли уже согласовал с "Челси" условия личного контракта и в ближайшие 24 часа должен пройти медобследование.



В данный момент неясно, собирается ли "Челси" оставить Угочукву в первой команде, либо 19-летний француз нигерийского происхождения будет отправлен в аренду на сезон 2023/24.



Одним из возможных вариантов является аренда Угочукву в "Страсбур", который с недавних пор состоит в родственных отношениях с "Челси".



Несмотря на юный возраст, Угочукву отличается внушительными физическими данными. В минувшем сезоне Лесли сыграл 35 матчей за "Ренн" во всех соревнованиях.