Сарри не дал "Лацио" купить Фреда и Ло Чельсо

Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри наложил вето на трансферы полузащитников Фреда из "Манчестер Юнайтед" и Джовани Ло Чельсо из "Тоттенхэма".

В данный момент "Юнайтед" активно ищет покупателя на Фреда, чтобы пополнить свой трансферный бюджет, и "Лацио" был одним из заинтересованных в 30-летнем бразильце клубов.



В качестве замены для уехавшего в Саудовскую Аравию Сергея Милинкович-Савича "Лацио" также рассматривал Ло Чельсо, но оба игрока не понравились Сарри.



"Я был готов начать переговоры с "Манчестер Юнайтед" и сделать предложение по Фреду, но Маурицио Сарри сказал мне "нет" — он не хочет Фреда".



"То же самое было с Ло Чельсо... Сарри хочет Зелински и Риччи", — сообщил президент "Лацио" Клаудио Лотито Il Messaggero.