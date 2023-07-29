Сарри не дал "Лацио" купить Фреда и Ло Чельсо
Главный тренер "Лацио" Маурицио Сарри наложил вето на трансферы полузащитников Фреда из "Манчестер Юнайтед" и Джовани Ло Чельсо из "Тоттенхэма".
В данный момент "Юнайтед" активно ищет покупателя на Фреда, чтобы пополнить свой трансферный бюджет, и "Лацио" был одним из заинтересованных в 30-летнем бразильце клубов.
В качестве замены для уехавшего в Саудовскую Аравию Сергея Милинкович-Савича "Лацио" также рассматривал Ло Чельсо, но оба игрока не понравились Сарри.
"Я был готов начать переговоры с "Манчестер Юнайтед" и сделать предложение по Фреду, но Маурицио Сарри сказал мне "нет" — он не хочет Фреда".
"То же самое было с Ло Чельсо... Сарри хочет Зелински и Риччи", — сообщил президент "Лацио" Клаудио Лотито Il Messaggero.
29.07.2023 16:00
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