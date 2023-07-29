Чилуэлл видит в Мудрике "бесконечный потенциал"

Защитник "Челси" Бен Чилуэлл убежден, что вингер Михаил Мудрик способен стать важным игроком для его команды.

Первые шесть месяцев в "Челси" после своего перехода из "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов получились очень непростыми для Мудрика, который до сих пор не открыл счет своим голам за "синих" в официальных матчах.



Однако Чилуэлл видит в Мудрике огромный потенциал и пытается сделать все, чтобы 22-летний украинец обрел уверенность в себе.



"В случае с Мишей я вижу бесконечный багаж потенциала, который пока не был реализован".



"Я сказал ему об этом, у меня буквально состоялся разговор с ним после тренировки. Он может стать таким хорошим игроком для нас. Мы знаем, насколько он хорош".



"Мне просто нравится, когда люди чувствуют себя уверенными. Когда я веду такие разговоры, например, с Мишей, то делаю это только для того, чтобы он почувствовал себя неудержимым и вышел на следующий матч, будучи полным уверенности в себе", — сообщил Чилуэлл Evening Standard.