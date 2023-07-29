Бекхэм открыт к возвращению в "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм заявил, что открыт к работе в структуре клуба с "Олд Траффорд".

В данный момент Бекхэм является совладельцем "Интер Майами", развивая франшизу МЛС. Опыт Дэвида как руководителя и его связь с "Юнайтед" выглядят ценными качествами, которые могут пригодиться тому, кто купит клуб с "Олд Траффорд" у семейства Глэйзеров.



Пока Бекхэм не получал предложений вернуться в "Юнайтед", однако Дэвид признает, что едва ли сможет отказать своему родному клубу.



"В данный момент у меня много дел здесь, и я сосредоточен исключительно на Майами и на своих бизнес-интересах".



"Однако ко мне не обращались, и я полагаю, мое участие в жизни "Манчестер Юнайтед" многое бы значило для меня в будущем. Кто знает?"



"Посмотрим, что случится в ближайшие недели или месяцы. Надеюсь, решение будет принято, и если я смогу участвовать в како-либо роли... А если нет, я останусь фанатом "Юнайтед" и просто буду делать то, что делают другие фанаты: приходить и смотреть нашу команду", — сообщил Бекхэма The Athletic.