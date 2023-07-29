Аке связал свое будущее с "Сити" до 2027 года

"Манчестер Сити" объявил о подписании нового контракта до лета 2027 со своим защитником Натана Аке.

Едва не покинув "Сити" прошлым летом, Аке выдал свой лучший в карьере сезон, в течение которого он провел 41 матч, забил три гола и помог "горожанам" оформить требл.



Своей игрой 28-летний голландец, представляющий "Сити" после перехода из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов в 2020 году, заслужил возможность продлить свое пребывание в клубе на два сезона.



"Это лучший клуб в мире, у меня нет сомнений насчет этого. Каждый день я невероятно горжусь тем, что являюсь игроком "Манчестер Сити".



"Это клуб, который ожидает совершенства в каждом отношении, и это делает его идеальной средой для развития. Я на той стадии своей карьеры, когда хочу продолжать развиваться, и я определенно смогу делать это здесь".



"Пеп (Гвардиола) — лучший тренер в мире. Он гений, который заставил меня увидеть игру по-другому, поэтому возможность поработать с ним подольше — это настоящая привилегия. Я так благодарен ему за все, что он сделал для меня лично и профессионально", — сообщил Аке.