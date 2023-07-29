Шерингем призвал "Тоттенхэм" купить Магуайра

Бывший нападающий "Тоттенхэма" и "Манчестер Юнайтед" Тедди Шерингем призвал "шпор" приобрести защитника "красных дьяволов" Харри Магуайра.

В минувшем сезоне Магуайр перестал быть основным игроком "Юнайтед". В результате Харри лишился капитанской повязки и был выставлен на трансфер.



Шерингем хочет, чтобы "Тоттенхэм" использовал эту возможность. Тедди убежден, что 30-летний англичанин усилил бы лондонскую команду.



"Харри Магуайр стал бы превосходным вариантом для обороны "Тоттенхэма".



"Когда смотришь игру Магуайра за сборную Англии, он редко подводит. Он надежный, зарекомендовавший себя профессионал, который хорошо подходит для Премьер-Лиги. У него был тяжелый период в "Манчестер Юнайтед" — ему часто доставалось, его часто делали виноватым".



"Вообще-то, я думаю, этот опыт в "Юнайтед" сослужит ему хорошую службу и подстегнет его на блестящее завершение своей карьеры. Ему есть, что доказать, и я думаю, он стал бы отличным приобретением для "Тоттенхэма", — цитирует Шерингема Football.London.