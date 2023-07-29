Adidas одобряет возвращение Гринвуда к выступлениям за МЮ

Мейсон Гринвуд Технический спонсор "Манчестер Юнайтед" в лице компании Adidas одобрил возвращение нападающего Мейсона Гринвуда к выступлениям за клуб.

Когда в феврале с Гринвуда сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, с которой у них недавно родился ребенок, "Юнайтед" инициировал внутреннее расследование в отношению Мейсона.

Целью этого расследование является принятие решения насчет того, будет ли Гринвуду, от контракта которого с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю остается еще два года, позволено вернуться к выступлениям за клуб.

В рамках этого расследования "Юнайтед" провел консультации со своими партнерами, сотрудниками и игроками, включая игроков женской команды.

И The Athletic утверждает, что секретные переговоры "Юнайтед" с Adidas прошли позитивно. Технический спонсор клуба допускает полную реабилитацию 21-летнего англичанина.

Ожидается, что другие спонсоры последуют примеру Adidas. Окончательное решение насчет Гринвуда будет принято в ближайшие недели.

Добавим, Adidas является главным спонсором "Юнайтед" и платит клубу 75 миллионов фунтов в год. Без благословения немецкой компании возвращение Гринвуда к тренировкам и матчам "красных дьяволов" было бы невозможно.


Метки Adidas, Гринвуд, Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2023 11:00

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