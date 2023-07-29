Adidas одобряет возвращение Гринвуда к выступлениям за МЮ

Технический спонсор "Манчестер Юнайтед" в лице компании Adidas одобрил возвращение нападающего Мейсона Гринвуда к выступлениям за клуб.

Когда в феврале с Гринвуда сняли обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, с которой у них недавно родился ребенок, "Юнайтед" инициировал внутреннее расследование в отношению Мейсона.



Целью этого расследование является принятие решения насчет того, будет ли Гринвуду, от контракта которого с зарплатой в 75,000 фунтов в неделю остается еще два года, позволено вернуться к выступлениям за клуб.



В рамках этого расследования "Юнайтед" провел консультации со своими партнерами, сотрудниками и игроками, включая игроков женской команды.



И The Athletic утверждает, что секретные переговоры "Юнайтед" с Adidas прошли позитивно. Технический спонсор клуба допускает полную реабилитацию 21-летнего англичанина.



Ожидается, что другие спонсоры последуют примеру Adidas. Окончательное решение насчет Гринвуда будет принято в ближайшие недели.



Добавим, Adidas является главным спонсором "Юнайтед" и платит клубу 75 миллионов фунтов в год. Без благословения немецкой компании возвращение Гринвуда к тренировкам и матчам "красных дьяволов" было бы невозможно.