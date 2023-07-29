Чилуэлл тоже хочет стать капитаном "Челси"
Защитник Бен Чилуэлл стал вторым игроком "Челси", выразившим свои притязания на новую повязку.
До старта сезона главному тренеру "Челси" Маурисио Почеттино предстоит определить нового капитана, потому что Сесар Аспиликуэта покинул лондонский клуб.
Только на днях защитник Рис Джеймс признался, что "всегда мечтал" о капитанской повязке, однако такие же амбиции есть и у его партнера по противоположному флангу обороны.
"Я был бы счастлив стать капитаном. Я был капитаном в юношеской команде "Лестера". Стану я или нет, это не уменьшит мою роль".
"Я не думаю, что тебе нужна повязка, чтобы быть лидером, поэтому, получу я ее или нет, я продолжу делать то, что делаю", — сообщил Чилуэлл Evening Standard.
Также 26-летний англичанин заявил, что хочет вернуть "Челси" на победный путь после провального сезона 2022/23.
"Я только сегодня говорил об этом с Рисом. Мы с ним являемся одними из немногих парней, которые были здесь в прошлом сезоне, поэтому мы чувствуем, что на нас лежит ответственность быть лидерами этого коллектива".
"Мы хотим помочь молодым игрокам на их пути и помочь им понять требования игры за "Челси", а эти требования заключаются в том, чтобы побеждать. Это обязательно".
"Здесь много очень талантливых игроков, но пребывание в "Челси" означает завоевание трофеев, и мы должны убедиться, чтобы так и было".
"Я выиграл Лигу Чемпионов в своем первом сезоне в "Челси", и, увидев эффект этого на клуб, я хочу ощутить это снова — не где-нибудь еще в футболе, а именно в "Челси".
"Я хочу помочь "Челси" вернуться к завоеванию титулов и кубков. И я знаю, что скоро мы будем там", — добавил Чилуэлл.
29.07.2023 10:00
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Ну да вариантов в Челси предостаточно, это же не подзалупаль с геем капитаном который кинул их ради бабок
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Лучшие крайки в мире
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два мистера травмы..
Кепа (хотя это дауншифтинг с позиции тренера) или Энцо!
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Выразил амбиции) Спросили, он ответил. Так-то конечно более достойная кандидатура, нежели Джеймс. И возраст и опыт больше, когда Джеймс ещё и не помышлял об основной команде, Чилуэлл уже разрывал АПЛ в Лестере. Только вот много ли у него будет времени на капитанство? Он в больнице прописался плотно. Впрочем с нигером такая же хня. Мудрика пусть назначают)
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