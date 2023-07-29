МЮ планирует купить Амрабата, но это зависит от продаж

"Манчестер Юнайтед" может приобрести Софьяна Амрабата из "Фиорентины" или другого опорного полузащитника ближе к закрытию летнего трансферного окна.

Уже купив голкипера Андре Онана и атакующего полузащитника Мейсона Маунта, сейчас "Юнайтед" приближается к компромиссу с "Аталантой" насчет нападающего Расмуса Хейлунда.



Покупкой Хейлунда стоимостью около 60 миллионов фунтов "Юнайтед" окончательно исчерпает свой трансферный бюджет. Чтобы позволить себе кого-нибудь еще этим летом, "красным дьяволам" придется продавать.



Среди тех, кого "Юнайтед" может продать, источник называет Харри Магуайра, Фреда, Донни Ван де Бека, Дина Хендерсона, Антони Мартиаля и Скотта Мактоминея. Двое последних останутся на "Олд Траффорд" с наибольшей вероятностью, однако ситуация может быстро измениться.



Таким образом, покупка полузащитника оборонительного плана зависит от продаж. Чтобы позволить себе 26-летнего Амрабата, которого "Юнайтед" рассматривает "апгрейдом" относительно Мактоминея, подменявшего Каземиро в опорной зоне в минувшем сезоне, потребовалась бы сумма в районе 50 млн. фунтов.