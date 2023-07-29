МЮ оценивает Магуайра в 40 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" не подталкивает Харри Магуайра к уходу из клуба и отпустит своего бывшего капитана только за 35-40 миллионов фунтов.

Накануне "Юнайтед" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" в 20 млн. фунтов о покупке Магуайра. По информации Sky Sports, "красные дьяволы" оценивают Харри вдвое дороже.



Несмотря на свое решение лишить Магуайра капитанской повязки, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг рад сохранить Харри в качестве одного из вариантов в центре обороны.



Тен Хаг вовсе не подталкивает Магуайра к уходу из "Юнайтед", но в то же время не хочет ситуации, когда игрок чувствует себя несчастным и не собирается сражаться за место в составе.



В данный момент судьба Магуайра во многим зависит от него самого, и пока Харри не подавал никаких намеков на желание сменить клуб.