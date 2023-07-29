МЮ оценивает Магуайра в 40 млн. фунтов

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" не подталкивает Харри Магуайра к уходу из клуба и отпустит своего бывшего капитана только за 35-40 миллионов фунтов.

Накануне "Юнайтед" ответил отказом на предложение "Вест Хэма" в 20 млн. фунтов о покупке Магуайра. По информации Sky Sports, "красные дьяволы" оценивают Харри вдвое дороже.

Несмотря на свое решение лишить Магуайра капитанской повязки, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг рад сохранить Харри в качестве одного из вариантов в центре обороны.

Тен Хаг вовсе не подталкивает Магуайра к уходу из "Юнайтед", но в то же время не хочет ситуации, когда игрок чувствует себя несчастным и не собирается сражаться за место в составе.

В данный момент судьба Магуайра во многим зависит от него самого, и пока Харри не подавал никаких намеков на желание сменить клуб.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 29.07.2023 08:00

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  1. vals1702 29.07.2023 08:37 # vals1702
    в ТТХ

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  2. nurlanj 29.07.2023 08:32 # nurlanj
    Этого магуайра и даром не надь, и с приданым не надь!

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