Тель может помочь "Баварии" договориться по Кейну

Юниор "Баварии" Матис Тель может помочь чемпионам Бундеслиги договориться с "Тоттенхэмом" о покупке нападающего Харри Кейна.

Ранее на текущей неделе стало известно, что генеральный директор "Баварии" Ян Кристиан Дрезен и технический директор мюнхенцев Марко Неппе направляются в Лондон на переговоры с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.



По информации The Telegraph, делегацию "Баварии" ожидали в Лондоне в пятницу, однако теперь поездка была отложена до понедельника, когда и должна состояться встреча боссов немецкого клуба с Леви.



Во время этой встречи "Бавария" готова разыграть свой козырь в лице Теля, запросы насчет которого "Тоттенхэм" делал этим летом.



18-летний француз, которого на родине сравнивают с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе, может стать разменной монетой в сделке по Кейну.



Вообще, "Бавария" готова заплатить до 100 миллионов евро (86 млн. фунтов) за Кейна, но также открыта к идее вернуться за Харри в январе, когда капитан сборной Англии уже сможет заключить предварительный контракт с зарубежным клубом.