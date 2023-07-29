Дни Магуайра в МЮ сочтены. Решится ли Харри на смену клуба?

После того, как Эрик Тен Хаг официально лишил Харри Магуайра капитанской повязки, стало ясно, что на английского защитника совсем не рассчитывают в "Манчестер Юнайтед", и самым логичным шагом для него будет уход в другой клуб.

Харри Магуайру нужно определиться со своим будущим: остаться в "Юнайтед" и сражаться за место в основном составе или же покинуть клуб ради постоянной игровой практики в преддверии Евро-2024. В сборной Англии Гарет Сайтгейт все еще верит в Магуайра и рассчитывает на него как на основного защитника на Чемпионате Европы, но если Харри не будет играть регулярно на клубном уровне, ситуация может измениться.



До недавних пор Магуайр не демонстрировал желания уйти, но решение Эрика Тен Хага, объявившего о том, что Харри официально перестал быть капитаном команды, может подтолкнуть его к уходу. Также наставник сборной Англии Гарет Саутгейт уже признал, что у него вызывает беспокойство нехватка игрового времени у Магуайра в клубе.



"Юнайтед" готов продать Магуайра по правильной цене, и наиболее заинтересованным клубом в покупке Харри является "Вест Хэм", где Дэвид Мойес все еще высоко оценивает игровые и лидерские качества 30-летнего англичанина. Готов ли Магуайр перебраться в лондонский клуб, который недавно выиграл Лигу Конференций, но в прошлом сезоне сражался за выживание в Премьер-Лиге?



"Манчестер Юнайтед" стал клубом, который движется к какой-то ясной цели с приходом Эрика Тен Хага, и голландец не боится принимать жесткие, а иногда и безжалостные решения. В этой связи его заявление о лишении Магуайра капитанской повязки можно считать четким сигналом для самого Харри о том, что на него в МЮ уже не рассчитывают.



Забрать у Магуайра капитанскую повязку хотели еще при Ральфе Рангнике, когда делегация, возглавляемая Криштиану Роналду и Полем Погба обратилась к временному менеджеру клуба с соответствующей просьбой. Причиной такого недовольства одноклубников стали высказывания Магуайра в прессе после матча, когда Харри призвал нападающих реализовывать свои моменты.



Очевидно, что с уходом Роналду и Погба положение вещей могло измениться, но при Тен Хаге Магуайр играл очень мало, а основной парой центральных защитников были восстановившийся после травмы Рафаэль Варан и пришедший из "Аякса" Лисандро Мартинес.



В прошлом сезоне Магуайр вышел в основе в рамках Премьер-Лиги только восемь раз и к концу кампании фактически был пятым выбором Тен Хага на позиции центрального защитника, поскольку даже левый защитник Шоу использовался в качестве центрбека, когда был доступен Магуайр.



Когда в феврале "Юнайтед" завоевал Кубок Лиги, Магуайру дали возможность поднять его над головой в качестве капитана, выпустив Харри на поле на 88-й минуте, но уже в финале Кубка Англии он так и не сыграл, несмотря на то, что Мартинес был травмирован.



Все это говорит о том, что Магуайр должен был понимать: у него нет будущего в "Юнайтед" при Тен Хаге. Но, вероятно, защитник не до конца осознавал безысходность своего положения в команде, раз Тен Хаг столь неловким для бывшего капитана способом забрал у него повязку, развеяв все сомнения.



Магуайр был неплохим капитаном — в первую очередь за пределами поля. Он очень ответственно относился к своей роли, регулярно посещал матчи женской и молодежных команд, работал с благотворительным фондом клуба и имел авторитет в раздевалке у ряда одноклубников.



К чести Магуайра, он сам первым сообщил о решении Тен Хага и воспринял эту новость спокойно, за что получил широкое одобрение от болельщиков и легенды клуба Гари Невилла. Но как теперь можно увидеть, его будущее на "Олд Траффорд" — другой вопрос.



Сам Магуайр уверен, что у него будет игровое время, и он способен убедить Тен Хага в том, что пригодится ему. Он интенсивно тренировался в лагере бывшего защитника "Челси" Рикарду Карвалью, проводя три изнурительные тренировки в день. Кроме того, он понимает, что "Юнайтед" вернулся в Лигу Чемпионов и будет использовать широкую ротацию в этом сезоне.



Без желания Магуайра уйти "Юнайтед" не будет его подталкивать к трансферу, так как в клубе уважают его профессионализм и преданность. Очевидно и то, что, если Магуайр уйдет, "Юнайтед" понадобится еще один защитник, поэтому решение о его продаже, если она состоится, нужно принимать в ближайшие недели.



В клубе не могут предложить Магуайру регулярное игровое время, а Гарет Саутгейт недвусмысленно намекнул Харри, что восемь матчей в основном составе образца прошлого сезона — это очень мало для основного защитника сборной. "Юнайтед" выставил ценник в 40 миллионов фунтов и готов смириться с убытком в размере других 40 миллионов, которых не хватает, чтобы покрыть траты на покупку Харри у "Лестера" в 2019 году.



Для сборной Англии Магуайр все еще остается ценным и уважаемым игроком, у которого есть большой опыт на крупных турнирах и авторитет в команде. Магуайра в свое время поддерживали голкипер Джордан Пикфорд, а Джек Грилиш назвал свист болельщиков в адрес Магуайра "нелепым".



Что делать?



Магуайр может либо остаться на "Олд Траффорд" и просто надеяться, что он вернется на свое место, хотя мало признаков того, что его игровое время увеличится. Это, вероятно, приведет к тому, что он выпадет из обоймы в сборной Англии.



Или же он может уйти в команду, где будет играть постоянно. В нем заинтересован "Вест Хэм", и Дэвид Мойес хочет укрепить дырявую оборону своей команды Магуайром, так как является большим поклонником Харри.



У "Вест Хэма" есть деньги для этого трансфера, так как они получили от "Арсенала" 105 миллионов фунтов за Деклана Райса, и Мойес готов потратить часть из них на Магуайра. Центральные защитники "Вест Хэма" Найеф Агерд и Курт Зума в прошлом сезоне много пропустили из-за травм, в то время как ветерану Анжело Огбонне уже 35 лет, а Тило Керер чаще используется на позиции крайнего защитника, а также не отличается стабильностью.



Когда "Юнайтед" пытался приобрести у "Вест Хэма" Райса, Магуайр мог стать часть сделки, а также Мойесу предлагали Элангу и Мактоминея. Потенциальным препятствием для трансфера Магуайра в "Вест Хэм" может стать зарплата в 200,000 фунтов в неделю — Харри пришлось бы согласиться с существенным ее сокращением в "Вест Хэме".



Магуайру нужно решить, готов ли он пойти на сокращение зарплаты ради перехода в "Вест Хэм", но "молотобойцы" готовы предложить ему много хороших перспектив. Во-первых, их бюджет все же способен обеспечить Магуайру достойную зарплату. Во-вторых, после победы в Лиге Конференций "Вест Хэм" будет выступать в Лиге Европы, где Магуайр будет безусловным игроком основы. К тому же тут он будет лишен чересчур пристального внимания со стороны общественности, которая часто была несправедлива к защитнику, замечая лишь его ляпы.



Большинство других клубов или же не могут себе позволить Магуайра, или же не рискуют брать "подбитого летчика". "Астон Вилла" недавно приобрела Пау Торреса, "Брайтон" не привык брать за большие деньги возрастных игроков, а у "Челси" сформирован костяк в центре обороны.



Вариантами могли бы быть "Ньюкасл" и "Тоттенхэм", но пока что они не проявляли интереса к игроку. Также Магуайр мог бы уехать заграницу по примеру Криса Смоллинга и Фикайо Томори, наслаждающихся игрой в Серии А. В более медленном итальянском футболе Магуайр мог бы выглядеть очень солидно, но вряд ли в Италии сейчас есть клубы, способные осуществить такой трансфер.



Остается довольно однозначный выбор: более высокая зарплата и очень мало игрового времени в "Юнайтед", с реальной возможностью потерять место в основе сборной, или же переезд в "Вест Хэм", где Магуайр будет крупной рыбой в маленьком пруду, но сохранит свой статус в сборной. Выбор будет сделан в ближайшее время, и он не будет простым для Харри Магуайра.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru