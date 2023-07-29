"Фулхэм" купил Бэсси у "Аякса"

"Фулхэм" объявил о приобретении защитника "Аякса" Калвина Бэсси.

23-летний Бэсси заключил с "Фулхэмом" контракт до лета 2027 с опцией продления на 12 месяцев. Выступать за "дачников" Калвин будет под 3-м номером.



По информации BBC, трансферная стоимость Бэсси составила 22.5 млн. евро (19.3 млн. фунтов).



Бэсси является продуктом академии "Лестера", хотя за первую команду "лис" так и не сыграл. Зато Калвин провел два успешных сезона в "Рейнджерс" прежде чем год назад был куплен "Аяксом".



Бэсси родился в Италии, детство провел в Лондоне, а свою международную карьеру связал со сборной Нигерии, за которую к настоящему моменту сыграл 10 матчей.



Бэсси способен сыграть как центрального защитника, так и левого защитника.



"Я знаю, насколько большим клубом является "Фулхэм". Здесь всегда качественные игроки, они выступают в Премьер-Лиге, лучшей лиге мира, поэтому я особо не раздумывал".



"Также это клуб из Лондона, и возможность вернуться домой — это всегда плюс! Я счастлив, что теперь дело сделано, и я могу просто сосредоточиться на футболе и помочь команде развить свой успех после удивительного прошлого сезона", — сообщил Бэсси FFCtv.



