"Форест" не продал Джонсона в "Брентфорд" за 40 млн. фунтов
"Брентфорд" предложил рекордные для своего клуба 40 миллионов фунтов за нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона.
По информации The Guardian, Джонсон находится на радаре у "Брентфорда" более двух лет, и главный тренер "пчел" Томас Франк решительно настроен, наконец, заполучить Бреннана.
К покупке Джонсона "Брентфорд" подталкивает потеря Айвена Тоуни, который был дисквалифицирован FA до середины января за нарушение запрета на ставки.
Сообщается, что предложение "Брентфорда" составило 35 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов, тогда как "Форест" оценивает 22-летнего валлийца в 50 млн. фунтов.
В данный момент "Брентфорд" не готов заплатить больше за Джонсона, который, как предполагается, открыт к уходу из родного клуба.
Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Джонсон забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
28.07.2023 23:00
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Хорошие деньги. Парень вряд ли их стоит.
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