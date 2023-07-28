"Форест" не продал Джонсона в "Брентфорд" за 40 млн. фунтов

"Брентфорд" предложил рекордные для своего клуба 40 миллионов фунтов за нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона.

По информации The Guardian, Джонсон находится на радаре у "Брентфорда" более двух лет, и главный тренер "пчел" Томас Франк решительно настроен, наконец, заполучить Бреннана.



К покупке Джонсона "Брентфорд" подталкивает потеря Айвена Тоуни, который был дисквалифицирован FA до середины января за нарушение запрета на ставки.



Сообщается, что предложение "Брентфорда" составило 35 млн. фунтов плюс 5 млн. фунтов в виде бонусов, тогда как "Форест" оценивает 22-летнего валлийца в 50 млн. фунтов.



В данный момент "Брентфорд" не готов заплатить больше за Джонсона, который, как предполагается, открыт к уходу из родного клуба.



Добавим, в минувшем сезоне Премьер-Лиги Джонсон забил восемь голов и отдал три результативные передачи.