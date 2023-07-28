УЕФА оштрафовал "Челси" за нарушения правил ФФП
УЕФА оштрафовал "Челси" на 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов) за нарушения правил финансового фейр-плей.
Допущенные "Челси" нарушения касаются "предоставления неполной финансовой информации" в период с 2012 по 2019 год, когда лондонский клуб принадлежал Роману Абрамовичу.
Новые владельцы "Челси" в лице Тодда Бели и партнеров оказали полное содействие расследованию, в результате чего клуб и Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (CFCB) пришли к мировому решению.
Из официального заявления УЕФА следует, что это мировое решение предполагает выплату "Челси" указанного штрафа в 8.6 млн. фунтов.
Такой же штраф за нарушение правил ФФП заплатит "Ювентус", но итальянский гранд был дополнительно исключен из Лиги Конференций на сезон 2023/24.
28.07.2023 22:00
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Бля кто над этими долбаебами не смеялся еще)))
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Безнескарси
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