УЕФА оштрафовал "Челси" за нарушения правил ФФП

Челси УЕФА оштрафовал "Челси" на 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов) за нарушения правил финансового фейр-плей.

Допущенные "Челси" нарушения касаются "предоставления неполной финансовой информации" в период с 2012 по 2019 год, когда лондонский клуб принадлежал Роману Абрамовичу.

Новые владельцы "Челси" в лице Тодда Бели и партнеров оказали полное содействие расследованию, в результате чего клуб и Следственная палата независимого органа УЕФА по финансовому контролю за клубами (CFCB) пришли к мировому решению.

Из официального заявления УЕФА следует, что это мировое решение предполагает выплату "Челси" указанного штрафа в 8.6 млн. фунтов.

Такой же штраф за нарушение правил ФФП заплатит "Ювентус", но итальянский гранд был дополнительно исключен из Лиги Конференций на сезон 2023/24.


Метки CFCB, УЕФА, ФФП, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. felix-the-cat 28.07.2023 22:18 # felix-the-cat
    Бля кто над этими долбаебами не смеялся еще)))

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  2. moneymaker 28.07.2023 22:02 # moneymaker
    Безнескарси

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