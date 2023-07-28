МЮ отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 млн. фунтов по Магуайру
"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 миллионов фунтов о покупке защитника Харри Магуайра.
Ранее в июле Магуайр был лишен капитанской повязки в "Юнайтед", и сразу после этого "красные дьяволы" получили предложение от "Вест Хэма" по аренде Харри, ответив на него отказом.
Сейчас "Вест Хэм" вернулся за Магуайром, на сей раз выразив готовность забрать 30-летнего англичанина насовсем, однако ответ "Юнайтед" остался прежним, сообщает The Athletic.
"Юнайтед" открыт к расставанию с Магуайром этим летом, но оценивает Харри дороже, нежели предложенные 20 млн. фунтов.
В данный момент неясно, насколько самому Магуайру интересен "Вест Хэм", который в новом сезоне выступит в Лиге Европы как победитель Лиги Конференций. Также есть сомнения, смогут ли "молотобойцы" потянуть внушительную зарплату Харри.
28.07.2023 21:00
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А сколько хотят?
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Оставить этого долбоеба мочестеру, пусть дальше хуй с ним сосут.
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