МЮ отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 млн. фунтов по Магуайру

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 миллионов фунтов о покупке защитника Харри Магуайра.

Ранее в июле Магуайр был лишен капитанской повязки в "Юнайтед", и сразу после этого "красные дьяволы" получили предложение от "Вест Хэма" по аренде Харри, ответив на него отказом.



Сейчас "Вест Хэм" вернулся за Магуайром, на сей раз выразив готовность забрать 30-летнего англичанина насовсем, однако ответ "Юнайтед" остался прежним, сообщает The Athletic.



"Юнайтед" открыт к расставанию с Магуайром этим летом, но оценивает Харри дороже, нежели предложенные 20 млн. фунтов.



В данный момент неясно, насколько самому Магуайру интересен "Вест Хэм", который в новом сезоне выступит в Лиге Европы как победитель Лиги Конференций. Также есть сомнения, смогут ли "молотобойцы" потянуть внушительную зарплату Харри.