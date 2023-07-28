МЮ отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 млн. фунтов по Магуайру

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 миллионов фунтов о покупке защитника Харри Магуайра.

Ранее в июле Магуайр был лишен капитанской повязки в "Юнайтед", и сразу после этого "красные дьяволы" получили предложение от "Вест Хэма" по аренде Харри, ответив на него отказом.

Сейчас "Вест Хэм" вернулся за Магуайром, на сей раз выразив готовность забрать 30-летнего англичанина насовсем, однако ответ "Юнайтед" остался прежним, сообщает The Athletic.

"Юнайтед" открыт к расставанию с Магуайром этим летом, но оценивает Харри дороже, нежели предложенные 20 млн. фунтов.

В данный момент неясно, насколько самому Магуайру интересен "Вест Хэм", который в новом сезоне выступит в Лиге Европы как победитель Лиги Конференций. Также есть сомнения, смогут ли "молотобойцы" потянуть внушительную зарплату Харри.


Метки Вест Хэм, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2023 21:00

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Последние комментарии:




  1. drogba11cool 28.07.2023 21:28 # drogba11cool
    А сколько хотят?

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  2. hammersmith 28.07.2023 21:11 # hammersmith
    Оставить этого долбоеба мочестеру, пусть дальше хуй с ним сосут.

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