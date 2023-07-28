МЮ близок к компромиссу по Хейлунду

"Манчестер Юнайтед" близок к компромиссу с "Аталантой" насчет приобретения нападающего Расмуса Хейлунда.

Согласно слухам, "Юнайтед" уже сделал одно предложение о покупке Хейлунда, выразив готовность заплатить 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов), тогда как "Аталанта" хочет за Расмуса 70 млн. евро (60 млн. фунтов) плюс бонусы.



Как сообщает Sky Sports, два клуба продолжают переговоры, и компромисс все ближе. У "Юнайтед" появилась уверенность, что сделка будет заключена, хотя у "красных дьяволов" все равно есть альтернативные цели.



Сам Хейлунд хочет перейти в "Юнайтед", несмотря на интерес со стороны ПСЖ. Согласование условий личного характера выглядит формальностью.



На "Олд Траффорд" понимают, что покупка Хейлунда — это больше инвестиция в будущее, чем в готовый продукт, однако "дьяволы" уверены, что 20-летний датчанин обладает потенциалом стать игроком топ-уровня.



Вопреки слухам, "Юнайтед" не нужно продавать, чтобы позволить себе Хейлунда, но работа над избавлением от балласта тоже ведется.