Рэшфорд не видит себя центральным нападающим

Маркус Рэшфорд заявил, что предпочитает играть за "Манчестер Юнайтед" на фланге, нежели в качестве центрального нападающего.

Минувший сезон стал лучшим в карьере Рэшфорда, который забил 30 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях и недавно получил свою награду в виде нового контракта.



Однако 25-летний англичанин не ощущает себя центральным нападающим, предпочитая касаться мяча чаще.



"Мне кажется, что центральному нападающему приходится покрывать меньшую дистанцию, чтобы забивать легкие голы. Я же предпочитаю левый фланг".



"Просто слева проще оставаться в игре, и с юных лет я всегда хотел участвовать в игре. Поэтому — из-за своего терпения — иногда мне бывает сложно играть центрального нападающего".



"Там ты можешь не касаться мяча 20 минут, а затем первое же касание может стать голевой возможностью. Тебе нужно быть на чеку", — цитирует Рэшфорда The Sun.