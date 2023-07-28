"Бавария" начала переговоры о покупке Райи

"Бавария" начала переговоры о покупке голкипера "Брентфорда" Давида Райи.

Сейчас у Райи остается всего один год по контракту с "Брентфордом", а от новой сделки Давид отказался.



"Брентфорд" открыт к продаже Райи и даже обзавелся новым голкипером, пригласив Марка Флеккена из "Фрайбурга".



Как сообщает Sky Sports, "Бавария" уже контактирует с "Брентфордом", но пока не готова заплатить 40 миллионов фунтов, в которые "пчелы" оценивают 27-летнего испанца.



Как бы то ни было, "Брентфорд" открыт к тому, что Райя останется на заключительный год по своему контракту и будет конкурировать не только с Флеккеном, но и с Томасом Стракошей.



Ранее этим летом Райю также сватали в "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед", но первые укрепили последний рубеж Гульельмо Викарио, а вторые — Андре Онана.