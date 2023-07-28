"Арсенал" установил статую Венгера близ "Эмирейтс"

Статуя Арсена Венгера "Арсенал" установил статую в честь своего бывшего главного тренера Арсена Венгера близ стадиона "Эмирейтс".

Венгер занимал должность главного тренера "Арсенала" с октября 1996 по май 2018, выиграв три титула Премьер-Лиги в течение этого времени.

Более того, титул в сезоне 2003/04 команда Венгера завоевала без единого поражения, и это достижение до сих пор не удается никому повторить.

За свои 22 сезона в Северном Лондоне французский специалист также выиграл семь Кубков Англии и семь Суперкубков Англии.

Установленная в честь Венгера статуя выполнена из бронзы, весит полтонны, а ее высота составляет 3.5 метра. За основу взята фигура Арсена с кубком Премьер-Лиги.

Добавим, статуя Венгера стала шестой, установленной близ "Эмирейтс". Ранее "Арсенал" увековечил память других своих легенд: Тони Адамса, Денниса Бергкампа, Герберта Чепмена, Кена Фрайара и Тьерри Анри.

Статуя Арсена Венгера


Метки Арсенал, Венгер

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 28.07.2023 17:14 # brown-ale
    Зачем такую высокую? Чтобы на уровне писюна фоткаться?

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  2. ugunner4 28.07.2023 17:08 # ugunner4
    давно пора. легенда

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