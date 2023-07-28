Лингарда лишили водительских прав на полгода

Джесси Лингард Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард был лишен водительских прав на полгода за то, что представился полиции фейковым именем.

Данный инцидент случился еще в прошлом году, когда Лингард выступал за "Ноттингем Форест". Джесси превысил скоростной лимит на трассе A56, что было зафиксировано автоматической камерой.

После того, Лингарду домой было отправлено уведомление о штрафе, в ответ полиции пришло письмо от некого Джорджа Болта, который утверждал, что именно он находился за рулем автомобиля.

Как было установлено стражами закона, Болт — это фейковая личность, а указанный обратный адрес и вовсе является парковкой.

В результате Лингард, чей однолетний контракт с "Форест" истек в конце июня, был приглашен в Магистратский суд Манчестера, который начислил Джесси штрафных баллов.

Учитывая то, что ранее Лингард уже дважды превышал скорость, Джесси был лишен водительских прав на шесть месяцев. Также 30-летний англичанин выплатит 900 фунтов штрафа и 560 фунтов судебных издержек, сообщает Daily Mirror.


Метки Лингард, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2023 16:00

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  1. animadora 28.07.2023 17:33 # animadora
    Тупая нига.

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  2. danilych89 28.07.2023 17:09 # danilych89
    Так бывает, когда какой-нибудь придурок думает, что может наебать систему

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  3. kagawa 28.07.2023 16:57 # kagawa
    Кретин по жизни

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  4. ignatik 28.07.2023 16:15 # ignatik
    Новость дня

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