Лингарда лишили водительских прав на полгода

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингард был лишен водительских прав на полгода за то, что представился полиции фейковым именем.

Данный инцидент случился еще в прошлом году, когда Лингард выступал за "Ноттингем Форест". Джесси превысил скоростной лимит на трассе A56, что было зафиксировано автоматической камерой.



После того, Лингарду домой было отправлено уведомление о штрафе, в ответ полиции пришло письмо от некого Джорджа Болта, который утверждал, что именно он находился за рулем автомобиля.



Как было установлено стражами закона, Болт — это фейковая личность, а указанный обратный адрес и вовсе является парковкой.



В результате Лингард, чей однолетний контракт с "Форест" истек в конце июня, был приглашен в Магистратский суд Манчестера, который начислил Джесси штрафных баллов.



Учитывая то, что ранее Лингард уже дважды превышал скорость, Джесси был лишен водительских прав на шесть месяцев. Также 30-летний англичанин выплатит 900 фунтов штрафа и 560 фунтов судебных издержек, сообщает Daily Mirror.