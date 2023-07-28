"Сити" продал Махреза в "Аль-Ахли"
"Манчестер Сити" объявил о переходе своего вингера Рияда Махреза в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.
Махрез заключил с "Аль-Ахли" контракт на три года с опцией продления на четвертый, а "Сити" получил за Рияда 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Махрез выступал за "Сити" после своего перехода из "Лестера" за 60 млн. фунтов в 2018 году. В минувшем сезоне Рияд забил 15 голов в 47 матчах, но ни в финале Кубка Англии, ни в финале Лиги Чемпионов не сыграл.
За пять сезонов в "Сити" Махрез выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, а также Суперкубок Англии.
Всего 32-летний алжирец, чей контракт с "Сити" истекал через два года, провел 236 матчей за "горожан", забив 78 голов и отдав 59 результативных передач.
"Для меня было наградой и честью играть за "Манчестер Сити". Я пришел в "Сити", чтобы выигрывать трофеи и наслаждаться своей игрой, и я достиг этого всего и гораздо большего".
"Я провел пять незабываемых лет в этом футбольном клубе, работая с невероятными игроками, великолепными болельщиками и лучшим тренером в мире".
"Я получил невероятные воспоминания на всю жизнь, и манера наших чемпионств и баталий с "Ливерпулем" и в прошлом году с "Арсеналом" показывает, что наше коллективное желание и характер вне конкуренции".
"Манчестер Сити" навсегда останется огромной и счастливой частью моей жизни", — сообщил Махрез на прощание.
28.07.2023 15:00
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Шойгу в сев корее, владимир васильевич принимает ниггеров , списывает им долги и обещает бесплатное зерно) как всегда политика ахуенна у этих покеров
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Очень интересно кого купят на его место. Какие варианты, кто-нибудь знает?
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"Я получил невероятные воспоминания на всю жизнь, и манера наших чемпионств и баталий с "Ливерпулем" и в прошлом году с "Арсеналом" показывает, что наше коллективное желание и характер вне конкуренции".
Источник: http://fapl.ru/posts/101820/
Про МЮ даж не вспомнил хаха
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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