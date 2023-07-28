"Сити" продал Махреза в "Аль-Ахли"

"Манчестер Сити" объявил о переходе своего вингера Рияда Махреза в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Махрез заключил с "Аль-Ахли" контракт на три года с опцией продления на четвертый, а "Сити" получил за Рияда 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Махрез выступал за "Сити" после своего перехода из "Лестера" за 60 млн. фунтов в 2018 году. В минувшем сезоне Рияд забил 15 голов в 47 матчах, но ни в финале Кубка Англии, ни в финале Лиги Чемпионов не сыграл.



За пять сезонов в "Сити" Махрез выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, а также Суперкубок Англии.



Всего 32-летний алжирец, чей контракт с "Сити" истекал через два года, провел 236 матчей за "горожан", забив 78 голов и отдав 59 результативных передач.



"Для меня было наградой и честью играть за "Манчестер Сити". Я пришел в "Сити", чтобы выигрывать трофеи и наслаждаться своей игрой, и я достиг этого всего и гораздо большего".



"Я провел пять незабываемых лет в этом футбольном клубе, работая с невероятными игроками, великолепными болельщиками и лучшим тренером в мире".



"Я получил невероятные воспоминания на всю жизнь, и манера наших чемпионств и баталий с "Ливерпулем" и в прошлом году с "Арсеналом" показывает, что наше коллективное желание и характер вне конкуренции".



"Манчестер Сити" навсегда останется огромной и счастливой частью моей жизни", — сообщил Махрез на прощание.