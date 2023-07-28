"Сити" продал Махреза в "Аль-Ахли"

Рияд Махрез "Манчестер Сити" объявил о переходе своего вингера Рияда Махреза в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии.

Махрез заключил с "Аль-Ахли" контракт на три года с опцией продления на четвертый, а "Сити" получил за Рияда 30 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Махрез выступал за "Сити" после своего перехода из "Лестера" за 60 млн. фунтов в 2018 году. В минувшем сезоне Рияд забил 15 голов в 47 матчах, но ни в финале Кубка Англии, ни в финале Лиги Чемпионов не сыграл.

За пять сезонов в "Сити" Махрез выиграл четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, три Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, а также Суперкубок Англии.

Всего 32-летний алжирец, чей контракт с "Сити" истекал через два года, провел 236 матчей за "горожан", забив 78 голов и отдав 59 результативных передач.

"Для меня было наградой и честью играть за "Манчестер Сити". Я пришел в "Сити", чтобы выигрывать трофеи и наслаждаться своей игрой, и я достиг этого всего и гораздо большего".

"Я провел пять незабываемых лет в этом футбольном клубе, работая с невероятными игроками, великолепными болельщиками и лучшим тренером в мире".

"Я получил невероятные воспоминания на всю жизнь, и манера наших чемпионств и баталий с "Ливерпулем" и в прошлом году с "Арсеналом" показывает, что наше коллективное желание и характер вне конкуренции".

"Манчестер Сити" навсегда останется огромной и счастливой частью моей жизни", — сообщил Махрез на прощание.




Метки Аль-Ахли, Манчестер Сити, Махрез, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. quavo 28.07.2023 15:38 # quavo
    Шойгу в сев корее, владимир васильевич принимает ниггеров , списывает им долги и обещает бесплатное зерно) как всегда политика ахуенна у этих покеров

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  2. drogba11cool 28.07.2023 15:29 # drogba11cool
    Очень интересно кого купят на его место. Какие варианты, кто-нибудь знает?

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  3. alexomck 28.07.2023 15:21 # alexomck
    "Я получил невероятные воспоминания на всю жизнь, и манера наших чемпионств и баталий с "Ливерпулем" и в прошлом году с "Арсеналом" показывает, что наше коллективное желание и характер вне конкуренции".

    Источник: http://fapl.ru/posts/101820/

    Про МЮ даж не вспомнил хаха

    (ответить)

  4. moneycity 28.07.2023 15:08 # moneycity
    КОРОЛЬ!!!

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  5. barstreetboy 28.07.2023 15:04 # barstreetboy
    КОРОЛЬ!!!

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