Бекхэм призвал Глэйзеров продать "Юнайтед"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм призвал владельцев "красных дьяволов" Глэйзеров продать клуб.

Глэйзеры еще в конце прошлого года подтвердили свою готовность продать "Юнайтед", однако этот процесс изрядно затянулся, потому что американское семейство хочет получить за свой клуб 6 миллиардов фунтов.



По мнению Бекхэма, Глэйзерам пора уйти, потому что нынешние владельцы утратили поддержку фанатов, а клуб нуждается в больших инвестициях.



"Будучи фанатом и бывшим игроком, я просто хочу, чтобы эта ситуация за пределами поля разрешилась. Нужно принять решение".



"Кто бы ни руководил твоим клубом, ты хочешь, чтобы они были страстными, участвовали в жизни клуба, принимали правильные решения, приглашали правильных игроков и инвестировали в клуб. Потому что клуб нуждается в инвестициях — инвестициях в тренировочную базу, стадион, состав... Необходимы большие изменения, особенно когда смотришь, как ведут свои дела "Манчестер Сити" и им подобные".



"Настало ли время для Глэйзеров уйти? Думаю, да. Чисто потому, что этого хотят фанаты. Когда фанаты отвернулись от тебя, особенно в клубе вроде "Манчестер Юнайтед", вернуть их сложно".



"Конечно, они (Глэйзеры) многого достигли, и установленная за "Манчестер Юнайтед" цена говорит об их успехе. Но необходимы изменения. Все мы видим это, все мы знаем это", — сообщил Бекхэм The Athletic.