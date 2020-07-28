Бекхэм призвал Глэйзеров продать "Юнайтед"

Дэвид Бекхэм Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм призвал владельцев "красных дьяволов" Глэйзеров продать клуб.

Глэйзеры еще в конце прошлого года подтвердили свою готовность продать "Юнайтед", однако этот процесс изрядно затянулся, потому что американское семейство хочет получить за свой клуб 6 миллиардов фунтов.

По мнению Бекхэма, Глэйзерам пора уйти, потому что нынешние владельцы утратили поддержку фанатов, а клуб нуждается в больших инвестициях.

"Будучи фанатом и бывшим игроком, я просто хочу, чтобы эта ситуация за пределами поля разрешилась. Нужно принять решение".

"Кто бы ни руководил твоим клубом, ты хочешь, чтобы они были страстными, участвовали в жизни клуба, принимали правильные решения, приглашали правильных игроков и инвестировали в клуб. Потому что клуб нуждается в инвестициях — инвестициях в тренировочную базу, стадион, состав... Необходимы большие изменения, особенно когда смотришь, как ведут свои дела "Манчестер Сити" и им подобные".

"Настало ли время для Глэйзеров уйти? Думаю, да. Чисто потому, что этого хотят фанаты. Когда фанаты отвернулись от тебя, особенно в клубе вроде "Манчестер Юнайтед", вернуть их сложно".

"Конечно, они (Глэйзеры) многого достигли, и установленная за "Манчестер Юнайтед" цена говорит об их успехе. Но необходимы изменения. Все мы видим это, все мы знаем это", — сообщил Бекхэм The Athletic.


Метки Бекхэм, Глэйзеры, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2023 14:00

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  1. ruchinski 28.07.2023 15:17 # ruchinski
    "Потому что клуб нуждается в инвестициях — инвестициях в тренировочную базу, стадион, состав"

    1) Стадион/база топовые по мировым меркам;
    2) Состав:
    Arrivals 23/24 = -117 кк &#163;
    Arrivals 22/23 = -243 кк &#163;
    Arrivals 21/22 = -142 кк &#163;
    Arrivals 20/21 = -84 кк &#163;
    Arrivals 19/20 = -237 кк &#163;

    ИТОГО за 5 лет= 823 кк &#163;

    Всем очевидно шо проблема в высшем руководстве.
    Так что тут Бекхэм чисто балабол.

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