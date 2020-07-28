Бекхэм призвал Глэйзеров продать "Юнайтед"
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм призвал владельцев "красных дьяволов" Глэйзеров продать клуб.
Глэйзеры еще в конце прошлого года подтвердили свою готовность продать "Юнайтед", однако этот процесс изрядно затянулся, потому что американское семейство хочет получить за свой клуб 6 миллиардов фунтов.
По мнению Бекхэма, Глэйзерам пора уйти, потому что нынешние владельцы утратили поддержку фанатов, а клуб нуждается в больших инвестициях.
"Будучи фанатом и бывшим игроком, я просто хочу, чтобы эта ситуация за пределами поля разрешилась. Нужно принять решение".
"Кто бы ни руководил твоим клубом, ты хочешь, чтобы они были страстными, участвовали в жизни клуба, принимали правильные решения, приглашали правильных игроков и инвестировали в клуб. Потому что клуб нуждается в инвестициях — инвестициях в тренировочную базу, стадион, состав... Необходимы большие изменения, особенно когда смотришь, как ведут свои дела "Манчестер Сити" и им подобные".
"Настало ли время для Глэйзеров уйти? Думаю, да. Чисто потому, что этого хотят фанаты. Когда фанаты отвернулись от тебя, особенно в клубе вроде "Манчестер Юнайтед", вернуть их сложно".
"Конечно, они (Глэйзеры) многого достигли, и установленная за "Манчестер Юнайтед" цена говорит об их успехе. Но необходимы изменения. Все мы видим это, все мы знаем это", — сообщил Бекхэм The Athletic.
28.07.2023 14:00
Просмотров: 1091
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Потому что клуб нуждается в инвестициях — инвестициях в тренировочную базу, стадион, состав"
1) Стадион/база топовые по мировым меркам;
2) Состав:
Arrivals 23/24 = -117 кк £
Arrivals 22/23 = -243 кк £
Arrivals 21/22 = -142 кк £
Arrivals 20/21 = -84 кк £
Arrivals 19/20 = -237 кк £
ИТОГО за 5 лет= 823 кк £
Всем очевидно шо проблема в высшем руководстве.
Так что тут Бекхэм чисто балабол.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий