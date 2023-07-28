"Бавария" надеется подписать Кейна на следующей неделе

"Бавария" надеется согласовать приобретение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна уже на следующей неделе.

"Тоттенхэм" отклонил уже два предложения "Баварии" о покупке Кейна, однако чемпионы Бундеслиги продолжают борьбу за капитана сборной Англии.



Только на этой неделе стало известно, что делегация "Баварии" вновь летит в Лондон, чтобы попытаться уговорить президента "Тоттенхэма" Даниэля Леви отпустить своего лучшего игрока.



Как утверждает журналист Bild Кристиан Фальк, в Мюнхене не хотят, чтобы эта сага растянулась до конца лета, и надеются оформить переход Кейна, которому сегодня исполняется 30, до конца следующей недели.



Поскольку свой следующий предсезонный матч "Тоттенхэм" проводит 6 июля против "Шахтера" в Лондоне, это может означать, что Кейн уже больше не наденет футболку "шпор".