"Юнайтед" пытается продать Фреда, чтобы взамен купить Амрабата

"Манчестер Юнайтед" активно ищет покупателя на Фреда, чтобы на вырученные деньги приобрести полузащитника "Фиорентины Софьяна Амрабата.

В данный момент "Юнайтед" работает над приобретением нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда, на которого будут потрачены остатки трансферного бюджета "красных дьяволов" на это лето.



Также главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг хочет пригласить еще одного полузащитника, но чтобы позволить себе Амрабата, "дьяволам" нужно продать кого-либо из имеющихся игроков.



В связи с этим, сообщает talkSPORT, "Юнайтед" активизировал поиски покупателя на Фреда, за которого была установлена цена в 20 миллионов фунтов.



Интерес к Фреду сохраняет "Фулхэм", однако в данный момент "Галатасарай" выглядит более вероятным направлением для 30-летнего бразильца.



Что касается Амрабата, то он очень хочет перейти в "Юнайтед" и лишь ждет, когда "дьяволы" смогут сделать свое предложение.