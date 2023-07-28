Новичок высшего английского дивизиона "Лутон" получил специальное разрешение Премьер-Лиги начать сезон без подогрева поля на своем стадионе "Кенилуорт Роуд".

Напомним, "Лутон" пробился в Премьер-Лигу благодаря победе в плей-офф Чемпионшипа. Таким образом, "шляпники" выступят в высшем дивизионе впервые за 31 последний год.



Сразу после повышения в классе "Лутон" принялся приводить свой 10-тысячный "Кенилуорт Роуд" в соответствие к требованиям Премьер-Лиги.



Ранее "Лутон" добился того, что из-за проводимых работ первый домашний матч в сезоне 2023/24 — против "Бернли" 19 августа — будет отложен.



Таким образом, "Лутон" впервые сыграет дома против "Вест Хэма" 1 сентября, но и к этому матчу "Кенилуорт Роуд" не будет полностью готов — оказалось, что на стадионе "шляпников" нет технической возможности смонтировать подогрев поля, что предписано правилами Премьер-Лиги.



Как сообщает Daily Mail, Премьер-Лига разрешила "Лутону" начать сезон без подогрева поля, однако соперники "шляпников" по дивизиону опасаются, что этот фактор приведет к дополнительным переносам матчей в морозную погоду — именно по этой причине был отложен поединок команды Роба Эдвардса в Чемпионшипе против "Милуолла" в декабре.