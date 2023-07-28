Совет болельщиков "Ливерпуля" обвинил Хендерсона в предательстве своих принципов

Совет болельщиков "Ливерпуля" жестко высказался насчет решения полузащитника Джордана Хендерсона уйти в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

Накануне "Аль-Иттифак" завершил приобретение Хендерсона у "Ливерпуля" за 12 миллионов фунтов плюс бонусы. Это решение Джордана оставило дурное послевкусие у фанатов мерсисайдского клуба.



Созданный в 2022 году совет болельщиков "Ливерпуля" из 16 членов, включая главу ЛГБТ-объединения болельщиков Пола Аманна и руководителя фан-клуба женской команды "красных" Джо Гудолла, остался с ощущением, что Хендерсон предал свои принципы ради зарплаты в 700,000 фунтов в неделю.



"Джордан Хендерсон был настоящим капитаном и настоящим лидером "Ливерпуля" на поле и за его пределами. Мы знаем, как много он сделал для продвижения инклюзивности на поле и за его пределами. Он выделялся как футболист с принципами".



"Учитывая это, мы расстроены его решением, а также болью и расколом, которые оно вызвало. Сама суть совета болельщиков "Ливерпуля" заключается в том, чтобы быть инклюзивным и гарантировать, что все фанаты "Ливерпуля" — независимо от их веры, религии, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или инвалидности — могли приходить и наслаждаться футболом".



"Это то, чего мы хотим для фанатов, чего мы хотим для футбола. Мы выражаем солидарность нашим союзникам из Kop Outs, объединения ЛГБТ-болельщиков "Ливерпуля", — говорится в заявлении совета.