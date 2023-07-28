"Челси" может отказаться от планов на Кайседо
"Челси" обдумывает альтернативные варианты после того, как очередное предложение "синих" о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо было отклонено.
Накануне "Брайтон" отказался продать Кайседо в "Челси" за 80 миллионов фунтов, без промедления прислав ответ по электронной почте. Ранее "чайки" также отклонили предложения "синих" в 60, 65 и 70 млн. фунтов.
Как сообщает The Athletic, "Брайтон" вообще не хочет продавать Кайседо этим летом в преддверии своего первого сезона в Европе, и потребуется сумма не менее 100 млн. фунтов, чтобы переубедить "чаек", несмотря на желание самого Мойсеса присоединиться к "Челси".
И хотя Кайседо является целью номер один "Челси" среди полузащитников, отсутствие прогресса в переговорах по 21-летнему эквадорцу заставляет "синие" обратить внимание на альтернативные цели.
И одной из таких целей является полузащитник "Саутгемптона" Ромело Лавиа, второе предложение о покупке которого сейчас готовит "Ливерпуль".
28.07.2023 09:00
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предложат 80+Колвила
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Нахуй продлял коонтракт если уходить хочет? еблан блять
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второго раза как с Кукурелья больше не будет, сказка закончилась
38 матчей в АПЛ, а ценник как у Роналду в лучшие годы, совсем уже рихнулись, спокойно можно купить игрока из Франции в опорную зону по типу Канте, слишком приувеличивать Кайседо не надо, он не стоит даже тех 80 что давал Челси за него, это была ошибка Брайтона, вряд ли кто то когда то его купит за такие деньги, как он сыграет дальше тоже не известно, может и остановиться прогресс
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