"Челси" может отказаться от планов на Кайседо

"Челси" обдумывает альтернативные варианты после того, как очередное предложение "синих" о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо было отклонено.

Накануне "Брайтон" отказался продать Кайседо в "Челси" за 80 миллионов фунтов, без промедления прислав ответ по электронной почте. Ранее "чайки" также отклонили предложения "синих" в 60, 65 и 70 млн. фунтов.



Как сообщает The Athletic, "Брайтон" вообще не хочет продавать Кайседо этим летом в преддверии своего первого сезона в Европе, и потребуется сумма не менее 100 млн. фунтов, чтобы переубедить "чаек", несмотря на желание самого Мойсеса присоединиться к "Челси".



И хотя Кайседо является целью номер один "Челси" среди полузащитников, отсутствие прогресса в переговорах по 21-летнему эквадорцу заставляет "синие" обратить внимание на альтернативные цели.



И одной из таких целей является полузащитник "Саутгемптона" Ромело Лавиа, второе предложение о покупке которого сейчас готовит "Ливерпуль".