"Фулхэм" продвигается в переговорах о покупке Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои "Фулхэм" продвигается в переговорах о покупке вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Минувший сезон Хадсон-Одои провел в аренде в "Байере", и сейчас от контракта Каллума с "Челси" остается всего один год.

В сложившейся ситуации продажа Хадсон-Одои выглядит неминуемой. Каллума сватают в различные клубы, но сейчас в борьбе за 22-летнего англичанина появился явный фаворит.

По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Фулхэм" в устной форме предложил за Хадсон-Одои 4 миллиона фунтов, тогда как "Челси" хочет получить за Каллума 8 млн. фунтов.

Два лондонских клуба продолжают переговоры, и "дачники" ожидают оформить сделку в ближайшие дни.


Метки Фулхэм, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.07.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. ataman 28.07.2023 08:45 # ataman
    ппц топарика молодого всего за 8 лямов никто не берет

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  2. blueswin 28.07.2023 08:28 # blueswin
    какие смешные суммы, за такие деньги мог бы уже перейти в клуб по почтительней, хотя бы в Рому что ли

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