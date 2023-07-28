"Фулхэм" продвигается в переговорах о покупке Хадсон-Одои

"Фулхэм" продвигается в переговорах о покупке вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои.

Минувший сезон Хадсон-Одои провел в аренде в "Байере", и сейчас от контракта Каллума с "Челси" остается всего один год.



В сложившейся ситуации продажа Хадсон-Одои выглядит неминуемой. Каллума сватают в различные клубы, но сейчас в борьбе за 22-летнего англичанина появился явный фаворит.



По информации трансферного гуру Фабрицио Романо, "Фулхэм" в устной форме предложил за Хадсон-Одои 4 миллиона фунтов, тогда как "Челси" хочет получить за Каллума 8 млн. фунтов.



Два лондонских клуба продолжают переговоры, и "дачники" ожидают оформить сделку в ближайшие дни.