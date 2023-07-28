Эванс останется с МЮ на остаток предсезонного турне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что защитник Джонни Эванс останется с командой на остаток предсезонного турне по США.

Ранее в июле Эванс вернулся в "Юнайтед", откуда он ушел в 2015 году. Изначально Джонни лишь прибыл на базу в Каррингтоне поддерживать физическую форму, но быстро впечатлил Тен Хага и получил краткосрочный контракт.



С тех пор 35-летний североирландец успел сыграть за "Юнайтед" против "Лиона" в Эдинбурге и против "Рексема" в Сан-Диего.



И хотя Эванс не принимал участия в проигранном матче против "Реала", Тен Хаг решил оставить Джонни, как и 19-летнего нападающего Джо Хьюджилла.



"Думаю, он (Эванс) помог нам. Помог молодым игрокам, а также в количественном отношении. Еще не все игроки сборных вернулись сюда, и нам нужно контролировать нагрузку, так что его присутствие очень помогло".



"Джонни хочет быть в форме, он хочет продолжить свою карьеру. Думаю, он очень хорошо провел матч против "Лиона" на прошлой неделе, и вы можете видеть, что он наставляет молодых игроков, подстегивая их к более высоком уровню. Это может быть очень полезно", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.