Боссы "Баварии" снова отправились в Лондон за Кейном

Харри Кейн Высшее руководство "Баварии" снова отправилось в Лондон на переговоры о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Тоттенхэм" едва вернулся в Лондон после своего предсезонного турне по азиатско-тихоокеанскому региону.

А в Лондоне "шпор" уже поджидают генеральный директор "Баварии" Ян Кристиан Дрезен и технический директор мюнхенцев Марко Неппе, сообщает The Telegraph.

Дрезен и Неппе не ездили в предсезонное турне "Баварии", сосредоточившись на переговорах по трансферу Кейна, но пока что президент "шпор" Даниэль Леви блокировал все попытки чемпионов Бундеслиги переманить Харри.

Дрезен и Неппе надеются, что личная встреча с Леви поможет им совершить прорыв в переговорах — особенно после того, как стало известно, что Кейн не будет продлевать свой истекающий через год контракт, а владелец "Тоттенхэма" Джо Льюис не собирается рисковать потерей своего лучшего игрока безо всякой компенсации.

Добавим, Дрезен уже встречался с Леви в Лондоне две недели назад, установив канал коммуникации с "Тоттенхэмом", несмотря на нежелание лондонского клуба отпускать Кейна.


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2023 23:00

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