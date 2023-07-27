Боссы "Баварии" снова отправились в Лондон за Кейном

Высшее руководство "Баварии" снова отправилось в Лондон на переговоры о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

"Тоттенхэм" едва вернулся в Лондон после своего предсезонного турне по азиатско-тихоокеанскому региону.



А в Лондоне "шпор" уже поджидают генеральный директор "Баварии" Ян Кристиан Дрезен и технический директор мюнхенцев Марко Неппе, сообщает The Telegraph.



Дрезен и Неппе не ездили в предсезонное турне "Баварии", сосредоточившись на переговорах по трансферу Кейна, но пока что президент "шпор" Даниэль Леви блокировал все попытки чемпионов Бундеслиги переманить Харри.



Дрезен и Неппе надеются, что личная встреча с Леви поможет им совершить прорыв в переговорах — особенно после того, как стало известно, что Кейн не будет продлевать свой истекающий через год контракт, а владелец "Тоттенхэма" Джо Льюис не собирается рисковать потерей своего лучшего игрока безо всякой компенсации.



Добавим, Дрезен уже встречался с Леви в Лондоне две недели назад, установив канал коммуникации с "Тоттенхэмом", несмотря на нежелание лондонского клуба отпускать Кейна.