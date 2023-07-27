"Ливерпуль" не взял Фабиньо в Сингапур

"Ливерпуль" не взял своего полузащитника Фабиньо в поездку в Сингапур.

Фабиньо не поехал с "Ливерпулем" на тренировочный сбор в Германию после того, как 14 июля "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии предложил 40 миллионов фунтов за 29-летнего бразильца.



"Ливерпуль" оставил Фабиньо дома, чтобы игрок смог уладить вопрос со своим будущим, однако прошедших с тех пор двух недель оказалось недостаточно.



Несмотря на это, сообщает BBC, Фабиньо не поехал с "Ливерпулем" в Сингапур, где команда Юргена Клоппа проведет предсезонные матчи против "Лестера" 30 июля и против "Баварии" 2 августа.



Среди 27 игроков, которых Клопп взял в Сингапур, также не оказалось полузащитника Тиаго Алькантары, который продолжает восстановление после травмы бедра.