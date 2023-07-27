"Брайтон" не продал Кайседо в "Челси" за 80 млн. фунтов

"Челси" улучшил свое предложение о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо до 80 миллионов фунтов, но ответ "Брайтона" остался отрицательным.

Ранее в июле "Брайтон" отказался продать Кайседо в "Челси" за 70 млн. фунтов. Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в предыдущие 24 часа "синие" увеличили сумму до 80 млн. фунтов.



Отказ "Брайтона" на новое предложение "Челси" последовал немедленно. Два клуба остаются в контакте, однако компромисс не близок.



"Брайтон" по-прежнему оценивает Кайседо в 100 млн. фунтов, рассматривая трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" как ориентир.



У "Челси" остается козырь в рукаве в лице защитника Леви Колуилла, которого "Брайтон" хочет вернуть после сезона аренды, однако "синие" не хотят обращаться к этому варианту.