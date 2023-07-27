"Брайтон" не продал Кайседо в "Челси" за 80 млн. фунтов

Мойсес Кайседо "Челси" улучшил свое предложение о покупке полузащитника Мойсеса Кайседо до 80 миллионов фунтов, но ответ "Брайтона" остался отрицательным.

Ранее в июле "Брайтон" отказался продать Кайседо в "Челси" за 70 млн. фунтов. Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в предыдущие 24 часа "синие" увеличили сумму до 80 млн. фунтов.

Отказ "Брайтона" на новое предложение "Челси" последовал немедленно. Два клуба остаются в контакте, однако компромисс не близок.

"Брайтон" по-прежнему оценивает Кайседо в 100 млн. фунтов, рассматривая трансфер Деклана Райса из "Вест Хэма" в "Арсенал" как ориентир.

У "Челси" остается козырь в рукаве в лице защитника Леви Колуилла, которого "Брайтон" хочет вернуть после сезона аренды, однако "синие" не хотят обращаться к этому варианту.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2023 21:00

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  1. felix-the-cat 27.07.2023 21:34 # felix-the-cat
    Не нужон был.(с)

    Какой то петушастер

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  2. chelsea-69 27.07.2023 21:03 # chelsea-69
    Эти хитрожопые пенсы отдадут за него 80 + Коуилл, а потом выкупят обратно за 100

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