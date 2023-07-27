МЮ уверен в приобретении Хейлунда до старта сезона

"Манчестер Юнайтед" уверен в приобретении нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда до старта нового сезона Премьер-Лиги.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Юнайтед" предложил за Хейлунда 60 миллионов евро (51.4 млн. фунтов), включая бонусы.



"Аталанта" хочет за свою восходящую звезду больше, однако два клуба продолжают переговоры, и "Юнайтед" оптимистичен насчет заключения сделки.



Как утверждает The Telegraph, "Юнайтед" рассчитывает заполучить Хейлунда в свое распоряжение к матчу первого тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 14 августа. При этом платить больше 60 млн. фунтов "красные дьяволы" не собираются.



"Аталанта" уже работает над заменой для 20-летнего датчанина, приближаясь к компромиссу с "Альмерией" насчет Эль-Билаля Туре.



Добавим, за свою карьеру Хейлунд сыграл менее 90 матчей в Дании, Австрии и Италии, забив только девять голов в минувшем сезоне Серии А.