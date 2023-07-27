"Интер" и "Милан" лидируют в борьбе за Балогана

"Интер" и "Милан" являются двумя наиболее вероятными направлениями для нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана.

Потратив уже около 200 миллионов фунтов на трансферы этим летом, главный тренер "Арсенала" Микель Артета собирается покрыть часть расходов с помощью продажи Балогана.



В минувшем сезоне Балоган забил 22 гола в 39 матчах, выступая за "Реймс" на правах аренды, поэтому на недавнего дебютанта сборной США существует высокий спрос.



Среди претендентов на Балогана значатся "Монако" и "РБ Лейпциг", однако The Independent утверждает, что два клуба из Милана опережают остальных, а сам Фоларин полон желания попробовать себя в Серии А.



В данный момент "Интер" имеет более высокие шансы заполучить Балогана, нежели "Милан", переключившись на 22-летнего "канонира" после неудачных попыток вернуть Ромелу Лукаку из "Челси".