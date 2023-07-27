Тен Хаг: "Поражение показывает, почему нам нужен нападающий"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" считает, что поражение от "Барселоны" показывает, почему его команде нужен нападающий.
Минувшей ночью "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 от "Барселоны" в рамках своего предсезонного турне по США.
Тен Хаг видит у своей команды проблемы с реализацией моментов и надеется, что в остатке лета "Юнайтед" сможет обзавестись наконечником атак.
"Поражение показывает, почему нам нужен нападающий. Абсолютно".
"Есть две вещи, в которых мы могли быть лучше: прессинг с самого начала матча и забитые голы".
"Думаю, нам нужно больше игроков, которые способны использовать ситуации один на один, а у нас были такие ситуации".
"Один на один оказывались Рэшфорд, Скотт Мактоминей, Гарначо. В таких ситуациях ты должен забивать", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
27.07.2023 18:00
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