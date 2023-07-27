Тен Хаг: "Поражение показывает, почему нам нужен нападающий"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" считает, что поражение от "Барселоны" показывает, почему его команде нужен нападающий.

Минувшей ночью "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 от "Барселоны" в рамках своего предсезонного турне по США.



Тен Хаг видит у своей команды проблемы с реализацией моментов и надеется, что в остатке лета "Юнайтед" сможет обзавестись наконечником атак.



"Поражение показывает, почему нам нужен нападающий. Абсолютно".



"Есть две вещи, в которых мы могли быть лучше: прессинг с самого начала матча и забитые голы".



"Думаю, нам нужно больше игроков, которые способны использовать ситуации один на один, а у нас были такие ситуации".



"Один на один оказывались Рэшфорд, Скотт Мактоминей, Гарначо. В таких ситуациях ты должен забивать", — цитирует Тен Хага Sky Sports.