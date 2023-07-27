Тен Хаг: "Поражение показывает, почему нам нужен нападающий"

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" считает, что поражение от "Барселоны" показывает, почему его команде нужен нападающий.

Минувшей ночью "Юнайтед" потерпел поражение 2:0 от "Барселоны" в рамках своего предсезонного турне по США.

Тен Хаг видит у своей команды проблемы с реализацией моментов и надеется, что в остатке лета "Юнайтед" сможет обзавестись наконечником атак.

"Поражение показывает, почему нам нужен нападающий. Абсолютно".

"Есть две вещи, в которых мы могли быть лучше: прессинг с самого начала матча и забитые голы".

"Думаю, нам нужно больше игроков, которые способны использовать ситуации один на один, а у нас были такие ситуации".

"Один на один оказывались Рэшфорд, Скотт Мактоминей, Гарначо. В таких ситуациях ты должен забивать", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2023 18:00

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  1. scauzer11 27.07.2023 18:03 # scauzer11
    я думал гг с бабселоной играли

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  2. chr1s8rown 27.07.2023 18:03 # chr1s8rown
    Пиздец унизил игроков своих лысый шарлатан

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