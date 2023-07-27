Давид Сильва завершил карьеру

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 37 лет.

Сильва на протяжении 10 сезонов выступал за "Сити", уйдя в "Реал Сосьедад" в 2020 году.



Во время этого предсезонного периода Давид получил серьезную травму колена, и это подтолкнуло испанца к решению повесить бутсы на гвоздь.



Силва сыграл ключевую роль в становлении "Сити" как топ-клуба, завоевав с "горожанами" четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги.



Успехи Сильвы в "Сити" отмечены статуей близ стадиона "Этихад".