Давид Сильва завершил карьеру
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 37 лет.
Сильва на протяжении 10 сезонов выступал за "Сити", уйдя в "Реал Сосьедад" в 2020 году.
Во время этого предсезонного периода Давид получил серьезную травму колена, и это подтолкнуло испанца к решению повесить бутсы на гвоздь.
Силва сыграл ключевую роль в становлении "Сити" как топ-клуба, завоевав с "горожанами" четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги.
Успехи Сильвы в "Сити" отмечены статуей близ стадиона "Этихад".
27.07.2023 17:00
Просмотров: 696
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лютый топ. Больше всего его боялся в матчах против Сити. Удачи!!!
(ответить)
Лучший
(ответить)
0 эльче
(ответить)
КОРОЛЬ!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий