Давид Сильва завершил карьеру

Давид Сильва Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 37 лет.

Сильва на протяжении 10 сезонов выступал за "Сити", уйдя в "Реал Сосьедад" в 2020 году.

Во время этого предсезонного периода Давид получил серьезную травму колена, и это подтолкнуло испанца к решению повесить бутсы на гвоздь.

Силва сыграл ключевую роль в становлении "Сити" как топ-клуба, завоевав с "горожанами" четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии и пять Кубков Лиги.

Успехи Сильвы в "Сити" отмечены статуей близ стадиона "Этихад".


Метки Манчестер Сити, Реал Сосьедад, Сильва

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. skydreams 27.07.2023 18:30 # skydreams
    Лютый топ. Больше всего его боялся в матчах против Сити. Удачи!!!

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  2. shakur 27.07.2023 18:12 # shakur
    Лучший

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  3. meshuggah 27.07.2023 18:03 # meshuggah
    0 эльче

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  4. moneycity 27.07.2023 17:09 # moneycity
    КОРОЛЬ!!!

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