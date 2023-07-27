ПСЖ сделал свое предложение по Хейлунду

ПСЖ выдвинул свое предложение о покупке нападающего "Аталанты" Расмуса Хейлунда, которого пытается заполучить "Манчестер Юнайтед".

Только накануне стало известно, что "Юнайтед" предложил за Хейлунда 50 миллионов евро (42.8 млн. фунтов) плюс 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов) в виде бонусов.



А сейчас в борьбу за 20-летнего датчанина, забившего восемь голов в 31 матче минувшего сезона Серии А, вступил ПСЖ. Правда, предложение чемпионов Лиги 1 составило только 50 млн. евро (42.8 млн. фунтов).



Как утверждает The Athletic, ПСЖ откажется от дальнейших переговоров по Хейлунду, если "Аталанта" не примет выдвинутое предложение.



Сам Хейлунд уже дал понять "Аталанте", что хочет уйти на повышение после всего одного сезона в итальянском клубе.