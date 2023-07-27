"Ливерпуль" продал Хендерсона в "Аль-Иттифак"
"Ливерпуль" официально подтвердил переход своего капитана Джордана Хендерсона в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.
Еще накануне Хендерсон объявил у себя в инстаграме об уходе из "Ливерпуля", а ранее днем был замечен на тренировке "Аль-Иттифака" в Хорватии.
И вот сегодня трансфер Хендерсона стоимостью около 12 миллионов фунтов плюс бонусы был, наконец, подтвержден. В "Аль-Иттифаке" Джордан получил контракт с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю.
Ключевую роль в решении 33-летнего отправиться в Саудовскую Аравию на заработки сыграла персона легенды "Ливерпуля" Стивена Джеррарда, которых с недавних пор является главным тренером "Аль-Иттифака".
Таким образом, Хендерсон покидает "Ливерпуль" после 12 сезонов в клубе. В течение этого времени Джордан сыграл 492 матча, включая 43 в минувшей кампании, и забил 33 гола. Только Джейми Каррагер и упомянутый Джеррард чаще надевали футболку мерсисайдского клуба в рамках Премьер-Лиги.
В течение этих 12 сезонов Хендерсон выиграл с "Ливерпулем" Премьер-Лигу, Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу Чемпионов, а также Суперкубок Англии, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
27.07.2023 15:00
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