Почеттино по-прежнему хочет сократить состав "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что по-прежнему хочет сократить состав своей команды.

Совершив огромное количество приобретений за два предыдущих трансферных окна, этим летом "Челси" исправляет свои ошибки и избавляется от балласта.



Несмотря на это, в предсезонное турне по США Почеттино взял 29 игроков, и после ничьей 1:1 с "Ньюкаслом" Маурисио дал понять, что для него это чересчур.



"Важно создать состав с хорошим балансом и людьми, у которых есть возможность играть и конкурировать за свое место".



"Это сложная задача. Создать хорошие отношения и хороший баланс в это трансферное окно — это вызов для нас. Если игроки чувствуют себя несчастными, потому что не верят, что будут играть, тогда нам с клубом нужно найти решение и уладить эту ситуацию".



"Нельзя, чтобы у нас был раздутый состав и игроки, которые не участвуют в процессе. Это создаст беспорядок в составе. Меньше игроков будут играть больше, а больше — меньше. Поэтому я должен сделать так, чтобы наш состав не был большим".



"Нам нужно 22, 23, 24 игрока и молодежь, вот и все. Мне жаль, потому что для кого-то это будет тяжелое решение, но нам нужно создать хорошую и сбалансированную команду, которая хочет добиваться высоких целей", — цитирует Почеттино Sky Sports.