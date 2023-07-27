Почеттино по-прежнему хочет сократить состав "Челси"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что по-прежнему хочет сократить состав своей команды.
Совершив огромное количество приобретений за два предыдущих трансферных окна, этим летом "Челси" исправляет свои ошибки и избавляется от балласта.
Несмотря на это, в предсезонное турне по США Почеттино взял 29 игроков, и после ничьей 1:1 с "Ньюкаслом" Маурисио дал понять, что для него это чересчур.
"Важно создать состав с хорошим балансом и людьми, у которых есть возможность играть и конкурировать за свое место".
"Это сложная задача. Создать хорошие отношения и хороший баланс в это трансферное окно — это вызов для нас. Если игроки чувствуют себя несчастными, потому что не верят, что будут играть, тогда нам с клубом нужно найти решение и уладить эту ситуацию".
"Нельзя, чтобы у нас был раздутый состав и игроки, которые не участвуют в процессе. Это создаст беспорядок в составе. Меньше игроков будут играть больше, а больше — меньше. Поэтому я должен сделать так, чтобы наш состав не был большим".
"Нам нужно 22, 23, 24 игрока и молодежь, вот и все. Мне жаль, потому что для кого-то это будет тяжелое решение, но нам нужно создать хорошую и сбалансированную команду, которая хочет добиваться высоких целей", — цитирует Почеттино Sky Sports.
27.07.2023 14:00
Просмотров: 989
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
честно говоря абсолютно ужасным кажется Кукурелья, левый защитник который абсолютно не умеет защищаться - нонсенс.
Что касается схемы 24+ молодёжь, то в США он с собой забрал не 29 игроков, а 20 + 9 игроков академии 18 летних, ему наоборот еще нужно добавить обязательно 1 полузащитника как минимум, Кукурелью продать не получится при всём желании, он абсолютно не подходит Челси и желающих отдать за него 40 млн. фунтов тоже нет.
если 4 тренер подряд не может поставить игру, то это был повод задуматься о его продаже, совершает детские ошибки
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий