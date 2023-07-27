Давинсон Санчес не хочет переезжать в Россию

Защитник "Тоттенхэма" Давинсон Санчес не хочет переходить в московский "Спартак".

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Тоттенхэм" принял предложение московского "Спартака" о покупке Санчеса в размере 13 миллионов фунтов.



Однако BBC может подтвердить, что сам Давинсон скептически настроен насчет переезда в Россию. 27-летний колумбиец по-прежнему хочет покинуть "Тоттенхэм" ради регулярной игровой практики, но предпочитает дождаться другого варианта.



Даже если Санчес вдруг передумает, "Тоттенхэм" должен будет доказать, что источник российских денег, выплачиваемых за футболиста, не находится под санкциями со стороны Великобритании.



В данный момент Санчес, сыгравший 205 матчей за "шпор" после своего перехода из "Аякса" за 42 млн. фунтов в 2017 году, совершает предсезонное турне с командой Анге Постекоглу.