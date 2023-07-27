Уэбб хочет, чтобы в Премьер-Лиге появился темнокожий рефери

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса (PGMOL) Ховард Уэбб хочет, чтобы в Премьер-Лиге появился темнокожий рефери после 15 лет перерыва.

Накануне судейский корпус объявил, что перспективный арбитр из Лестера Акил Хоусон был повышен до должности ассистента рефери Премьер-Лиги, тогда как Сэм Аллисон, хорошо себя проявивший в Лиге Один и Лиге Два, теперь будет обслуживать матчи Чемпионшипа.

Все 14 арбитров, которые трудятся главными рефери на уровне Премьер-Лиги, остаются белокожими. При этом 40 процентов выступающих в высшем дивизионе игроков являются темокожими.

Уэбб настроен исправить эту несправедливость в обозримом будущем и ввести в группу элитных рефери темнокожего — впервые со времен Юраи Ренни, чей последний матч Премьер-Лиги датируется 2008 годом.

"Мы обязаны создать возможности, которые обеспечат реальное разнообразие в группе и организации, которыми я руковожу", — подтвердил свое намерение Уэбб изданию Daily Mirror.


Метки PGMOL, Премьер-Лига, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2023 12:00

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  1. slava-man-utd 27.07.2023 13:05 # slava-man-utd
    Негры должны свистеть у себя в африке.

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  2. arskc 27.07.2023 12:27 # arskc
    бля как заебало эта тема негров.... ибатттттттттьььььь .... всем уже ясно они негры из них только спортсменов, рэперов и барыг слепит можно... всёёё...

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  3. kagawa 27.07.2023 12:06 # kagawa
    Я уважал этого человека до сего момента

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