Глава судейского корпуса (PGMOL) Ховард Уэбб хочет, чтобы в Премьер-Лиге появился темнокожий рефери после 15 лет перерыва.

Накануне судейский корпус объявил, что перспективный арбитр из Лестера Акил Хоусон был повышен до должности ассистента рефери Премьер-Лиги, тогда как Сэм Аллисон, хорошо себя проявивший в Лиге Один и Лиге Два, теперь будет обслуживать матчи Чемпионшипа.



Все 14 арбитров, которые трудятся главными рефери на уровне Премьер-Лиги, остаются белокожими. При этом 40 процентов выступающих в высшем дивизионе игроков являются темокожими.



Уэбб настроен исправить эту несправедливость в обозримом будущем и ввести в группу элитных рефери темнокожего — впервые со времен Юраи Ренни, чей последний матч Премьер-Лиги датируется 2008 годом.



"Мы обязаны создать возможности, которые обеспечат реальное разнообразие в группе и организации, которыми я руковожу", — подтвердил свое намерение Уэбб изданию Daily Mirror.