Почеттино высказался насчет воссоединения с Мбаппе и Неймаром

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино отказался комментировать слухи о своем воссоединении с нападающими ПСЖ Килианом Мбаппе и Неймаром.

Согласно свежим слухам в прессе, Мбаппе отклонил роскошное предложение саудовского "Аль-Хиляля", но ПСЖ по-прежнему хочет продать Килиана этим летом, чтобы не лишиться своей звезды через год безо всякой компенсации.



"Челси" считается одним из потенциальных покупателей Мбаппе, а также с переходом к "синим" связывают Неймара, однако Почеттино, знакомый с обоими игроками по совместной работе в Париже, не собирается это обсуждать.



"У нас с Килианом было совместное прошлое в ПСЖ, но я должен понимать, что не могу говорить об этом".



"Все, что ты скажешь, может вызвать чрезмерную шумиху. Это очень деликатная ситуация, и им в Париже нужно разобраться с Килианом".



"С нашей стороны мне нечего сказать. Мы работаем в своей реальности, и у нас другая реальность. Со своей стороны мне нечего сказать, я лишь могу поддержать их", — цитирует Почеттино talkSPORT.