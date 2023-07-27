Почеттино высказался насчет воссоединения с Мбаппе и Неймаром
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино отказался комментировать слухи о своем воссоединении с нападающими ПСЖ Килианом Мбаппе и Неймаром.
Согласно свежим слухам в прессе, Мбаппе отклонил роскошное предложение саудовского "Аль-Хиляля", но ПСЖ по-прежнему хочет продать Килиана этим летом, чтобы не лишиться своей звезды через год безо всякой компенсации.
"Челси" считается одним из потенциальных покупателей Мбаппе, а также с переходом к "синим" связывают Неймара, однако Почеттино, знакомый с обоими игроками по совместной работе в Париже, не собирается это обсуждать.
"У нас с Килианом было совместное прошлое в ПСЖ, но я должен понимать, что не могу говорить об этом".
"Все, что ты скажешь, может вызвать чрезмерную шумиху. Это очень деликатная ситуация, и им в Париже нужно разобраться с Килианом".
"С нашей стороны мне нечего сказать. Мы работаем в своей реальности, и у нас другая реальность. Со своей стороны мне нечего сказать, я лишь могу поддержать их", — цитирует Почеттино talkSPORT.
27.07.2023 11:00
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