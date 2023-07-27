Райс чувствует, что уже освоился в "Арсенале"

Деклан Райс Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс чувствует, что он уже освоился в новом клубе.

Ранее в июле "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, купив Райса у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов.

Деклан приложил все усилия, чтобы поскорее освоиться на новом месте, и спустя всего полторы недели 24-летний англичанин чувствует, что успешно прошел адаптацию.

"Я не говорил этого никому. Я просто думал у себя в голове, что буду максимально общительным. Я хотел подходить к людям, разговаривать с людьми, разговаривать с физиотерапевтам и шеф-поварами, разговаривать с игроками и знакомиться с ними, увидеть Вина (клубную собаку). Это было важно для меня. Важно показать свой характер".

"Я помню, как в "Вест Хэм" приходили новые игроки, и порой они могли стесняться. Ты должен оказать им теплый прием. Я хотел, чтобы со мной было наоборот. Я хотел показать себя и позволить им узнать, что я за человек. И уже спустя 10 дней я чувствую, словно знаю каждого всю жизнь. Это очень хорошо, что я так поступил. Теперь я чувствую себя как дома", — цитирует Райса The Telegraph.


Метки Арсенал, Райс

Автор mihajlo   

Дата 27.07.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 730

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Последние комментарии:




  1. mansoor 27.07.2023 11:22 # mansoor
    Через месяц будет суд.

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  2. fc-zenit 27.07.2023 11:05 # fc-zenit
    Понятно, явно не вилкой в глаз выбрал значит.

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  3. nash 27.07.2023 10:46 # nash
    арсенал - барса повтор и обзор https://replayfootballmatches.ru/2023/07/arsenal-barselona-polnyj-match-i-luchshie-momenty/

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  4. drogba11cool 27.07.2023 10:45 # drogba11cool
    Понял, что его последний трофей был у молотков, гейгунеры мешки.

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  5. takernotagiver 27.07.2023 10:40 # takernotagiver
    Райс освоится и будет карать всё клубы АПЛ

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  6. moneymaker 27.07.2023 10:16 # moneymaker
    Ебало завалили и играй давай молча

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  7. electric 27.07.2023 10:08 # electric
    Ясненько)))))))))

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