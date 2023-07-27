Райс чувствует, что уже освоился в "Арсенале"
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс чувствует, что он уже освоился в новом клубе.
Ранее в июле "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, купив Райса у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов.
Деклан приложил все усилия, чтобы поскорее освоиться на новом месте, и спустя всего полторы недели 24-летний англичанин чувствует, что успешно прошел адаптацию.
"Я не говорил этого никому. Я просто думал у себя в голове, что буду максимально общительным. Я хотел подходить к людям, разговаривать с людьми, разговаривать с физиотерапевтам и шеф-поварами, разговаривать с игроками и знакомиться с ними, увидеть Вина (клубную собаку). Это было важно для меня. Важно показать свой характер".
"Я помню, как в "Вест Хэм" приходили новые игроки, и порой они могли стесняться. Ты должен оказать им теплый прием. Я хотел, чтобы со мной было наоборот. Я хотел показать себя и позволить им узнать, что я за человек. И уже спустя 10 дней я чувствую, словно знаю каждого всю жизнь. Это очень хорошо, что я так поступил. Теперь я чувствую себя как дома", — цитирует Райса The Telegraph.
27.07.2023 10:00
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Через месяц будет суд.
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Понятно, явно не вилкой в глаз выбрал значит.
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арсенал - барса повтор и обзор https://replayfootballmatches.ru/2023/07/arsenal-barselona-polnyj-match-i-luchshie-momenty/
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Понял, что его последний трофей был у молотков, гейгунеры мешки.
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Райс освоится и будет карать всё клубы АПЛ
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Ебало завалили и играй давай молча
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Ясненько)))))))))
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