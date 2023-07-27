Райс чувствует, что уже освоился в "Арсенале"

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс чувствует, что он уже освоился в новом клубе.

Ранее в июле "Арсенал" обновил свой трансферный рекорд, купив Райса у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов.



Деклан приложил все усилия, чтобы поскорее освоиться на новом месте, и спустя всего полторы недели 24-летний англичанин чувствует, что успешно прошел адаптацию.



"Я не говорил этого никому. Я просто думал у себя в голове, что буду максимально общительным. Я хотел подходить к людям, разговаривать с людьми, разговаривать с физиотерапевтам и шеф-поварами, разговаривать с игроками и знакомиться с ними, увидеть Вина (клубную собаку). Это было важно для меня. Важно показать свой характер".



"Я помню, как в "Вест Хэм" приходили новые игроки, и порой они могли стесняться. Ты должен оказать им теплый прием. Я хотел, чтобы со мной было наоборот. Я хотел показать себя и позволить им узнать, что я за человек. И уже спустя 10 дней я чувствую, словно знаю каждого всю жизнь. Это очень хорошо, что я так поступил. Теперь я чувствую себя как дома", — цитирует Райса The Telegraph.