Хендерсон хочет и дальше играть за сборную Англии

Полузащитник Джордан Хендерсон не собирается завершать карьеру в сборной Англии, несмотря на возраст и несмотря на отъезд в Саудовскую Аравию.

Накануне Хендерсон объявил у себя в инстаграме, что покидает "Ливерпуль" после 12 лет выступлений за клуб.



Трансфер Хендерсона в саудовский "Аль-Иттифак" стоимостью 12 миллионов фунтов до сих пор не подтвержден официально, хотя накануне Джордан уже провел тренировку с командой Стивена Джеррарда в рамках сбора в Хорватии.



Перед тем, как принять предложение "Аль-Иттифака" с зарплатой в 700,000 фунтов в неделю, Хендерсон проконсультировался не только с "Ливерпулем", но и с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом.



Хендерсон регулярно играл за английскую сборную при Саутгейте, проведя 77 матчей за национальную команду после своего дебюта в 2010 году. И Джордан не желает, чтобы это прекращалось.



Как сообщает The Athletic, 33-летний полузащитник хочет и дальше вызываться в сборную, особенно в свете приближающегося Евро-2024, который может стать его седьмым большим международным турниром в карьере.



Саутгейт в свою очередь пообещал, что и продолжит рассматривать Хендерсона в качестве кандидата на вызов в сборную, и эта гарантия сыграла важную роль в решении Джордана уйти из "Ливерпуля".